Адже мовиться про ратушу Львова. І 24 Канал із посиланням на "Центр міської історії" розповість про неї докладніше.

Де в Україні здіймається найвища міська ратуша?

Найвища ратуша України розташована у самому серці Львова на площі Ринок. Вежа Львівської ратуші сягає 65 метрів, що офіційно визнано абсолютним рекордом серед усіх ратуш в Україні.

Сама будівля і нині є головним адміністративним центром міської влади. А також пам'яткою архітектури національного значення, доданою в ансамблі площі Ринок до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.​

Історія ратуші Львова поринає углиб кількох століть. Перші згадки про магдебурзьке право тут датовані 1356 роком. Сучасна ж будівля з'явилася після перебудов у XIX столітті, коли до ратуші додали монументальну чотириповерхову вежу.

Там, до речі, є високий оглядовий майданчик на неперевершені панорами міста. Сходинок до нього аж близько 400, піднятися непросто, але кожен відвідувач зможе отримати шалене задоволення від спостерігання центру Львова з висоти пташиного польоту.

Ба більше, кожен зможе доторкнутися до історії. Адже тут зберігають механізми старого годинника, що понад два століття б'ють години для львів'ян.​

Висота ратуші у Львові – 65 метрів. Як зазначає leopolis.mystica у тіктоці, на момент зведення у 1835 році це була найвища міська споруда усієї Галичини.

Цікаво, що навколо ратуші видніються 44 історичні кам'яниці площі Ринок, а це справжній епіцентр міського життя ще з XIII століття. Від площі розходяться 8 вулиць, і кожна має свій стиль та характер, тож варта окремого дослідження.

Які ще неординарні туристичні місця у Львові варто побачити?