Адже мовиться про ратушу Львова. І 24 Канал із посиланням на "Центр міської історії" розповість про неї докладніше.
Де в Україні здіймається найвища міська ратуша?
Найвища ратуша України розташована у самому серці Львова на площі Ринок. Вежа Львівської ратуші сягає 65 метрів, що офіційно визнано абсолютним рекордом серед усіх ратуш в Україні.
Сама будівля і нині є головним адміністративним центром міської влади. А також пам'яткою архітектури національного значення, доданою в ансамблі площі Ринок до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Історія ратуші Львова поринає углиб кількох століть. Перші згадки про магдебурзьке право тут датовані 1356 роком. Сучасна ж будівля з'явилася після перебудов у XIX столітті, коли до ратуші додали монументальну чотириповерхову вежу.
Там, до речі, є високий оглядовий майданчик на неперевершені панорами міста. Сходинок до нього аж близько 400, піднятися непросто, але кожен відвідувач зможе отримати шалене задоволення від спостерігання центру Львова з висоти пташиного польоту.
Ба більше, кожен зможе доторкнутися до історії. Адже тут зберігають механізми старого годинника, що понад два століття б'ють години для львів'ян.
Висота ратуші у Львові – 65 метрів. Як зазначає leopolis.mystica у тіктоці, на момент зведення у 1835 році це була найвища міська споруда усієї Галичини.
Цікаво, що навколо ратуші видніються 44 історичні кам'яниці площі Ринок, а це справжній епіцентр міського життя ще з XIII століття. Від площі розходяться 8 вулиць, і кожна має свій стиль та характер, тож варта окремого дослідження.
Які ще неординарні туристичні місця у Львові варто побачити?
Гора Лева, знана в народі як Лиса гора. Це природна височина у 389 метрів, розташована недалеко від центру Львова, яка пропонує неймовірні краєвиди міста на природі. На відміну від Високого Замку, Гора Лева більш неординарна локація для прогулянок і популярна серед місцевих та туристів, які шукають більш спокійне і малолюдне місце.
Парк культури імені Богдана Хмельницького. Це не просто парк, а місце, де історія зустрічається з сучасним мистецтвом і відпочинком. Тут є світлові інсталяції, що роблять вечірні прогулянки особливо мальовничими. Також парк відомий скульптурами, віковими деревами й атмосферою, що приваблює романтичні пари та сім'ї з дітьми.