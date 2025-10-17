Хоча сирник можна скуштувати майже у всіх закладах міста, певні локації відомі тим, що зберігають автентичність цього традиційного десерту. Де у Львові скуштувати справжній сирник розповідає 24 Канал з посиланням на LvivTravel.

Де у Львові скуштувати справжній сирник?

Ресторація Бачевських – вулиця Шевська, 8

Цей заклад є одним із найпопулярніших місць для місцевих і туристів. Маючи три поверхи унікальних тематичних залів, чарівну веранду та літню терасу, заклад пропонує особливий досвід, який демонструє сучасну інтерпретацію традиційної галицької кухні.

Відвідувачі можуть поласувати відомим львівським сирником, виготовленим за класичним галицьким рецептом Дарії Цвек і поданим у спосіб, що обіцяє неперевершену насолоду.

Львівські пляцки – площа Ринок, 13

Ця міська пекарня завоювала популярність завдяки своїм смачним сирникам та штруделям. Відома своєю свіжою випічкою, пекарня надає відвідувачам можливість насолодитися смаколиками на місці, взяти їх з собою або замовити доставку прямо додому.

Серед спокусливого асортименту клієнти "Львівських пляцків" можуть поласувати класичним сирником з родзинками та густою шоколадною глазур'ю. Для тих, хто прагне чогось іншого, в меню також є карамельні та горіхові сирники, а також вершкові сорти з полуницею або шоколадом.

Grand Cafe Leopolis – площа Ринок, 1

Відвідувачам площі Ринок варто завітати до ресторану під культовою вежею Ратуші Серед його фірмових страв – кремовий чорничний сирник, який подається на пісочному тісті з корицею.

Для тих, хто шукає інших смакових відчуттів, заклад також пропонує сирник у французькому стилі, виготовлений на основі пісочного тіста й увінчаний шаром сухих вершків і тушкованими в бренді апельсинами.

Львівська майстерня шоколаду – вулиця Сербська, 3 або Січових Стрільців, 5

У місцевій майстерні у Львові унікальне десертне меню. Серед них і львівський сирник, виготовлений досвідченими кондитерами за традиційним рецептом, який поєднує в собі насичений вершковий сир зі здобним пісочним тістом і вкритий соковитою шоколадною глазур'ю.

Окрім спокусливих ласощів, відвідувачі мають можливість ще й насолодитися приголомшливою панорамою на Львів з тераси майстерні, розташованої на верхньому поверсі.

