Чим цікава та атракція та чому таки варто туди завітати? 24 Канал із посиланням на сайт Львівської міської ради розповість докладніше.

Дивіться також Львів – не лише про прогулянку площею Ринок, – гід назвав 5 локацій, які має відвідати кожен

Де у Львові можна прогулятися залами Феміди XIX століття?

Просто зараз ми маємо чудову нагоду побачити зсередини одну з найвеличніших адміністративних споруд Галичини початку ХХ століття. Нині вона відкрита як культурний простір для виставок і мистецьких заходів.​

Мовиться про колишній Палац справедливості, який звели у 1890-х роках, коли Львів був частиною Австро-Угорської імперії. Проєкт виконали з рисами віденського неоренесансу та елементами бароко.

Споруда поєднує масивні аркові портали, кам'яні деталі та симетричні фасади. Колись тут засідали суди, працювали прокурори та нотарії, а в міжвоєнний період вона стала головним центром правничого життя Львова.

Після Другої світової споруду певний час використовували як судовий корпус та архів. Сьогодні ж її знову відкрили для публіки, тільки вже у новому форматі та з відреставрованими інтер'єрами.

Огляд відкритий щоденно з 11 до 20. Усередині проводять мистецькі події та виставки, зокрема у рамках ініціативи "Тиждень скульптури у Львові". Там можна побачити збережену автентику – колони, мармурові сходи, різьблені орнаменти, а також і сучасні артінсталяції.

Історичний Палац справедливості з неоренесансними інтер'єрами: дивіться відео lviv_joy

Та ще раз зауважте, що безплатний доступ до будівлі актуальний до 10 листопада 2025 року, як зазначає lviv_joy. Далі планують часткове оновлення експозицій і перехід до сезонного режиму.

Екскурсії проводять гіди. Вони розповідають історію "львівської Феміди" – будівлі, що пережила зміну семи державних режимів і зберегла неповторну ауру старого Львова.

Які ще небанальні туристичні локації у Львові заслуговують на увагу?