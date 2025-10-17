Чим цікава та атракція та чому таки варто туди завітати? 24 Канал із посиланням на сайт Львівської міської ради розповість докладніше.
Де у Львові можна прогулятися залами Феміди XIX століття?
Просто зараз ми маємо чудову нагоду побачити зсередини одну з найвеличніших адміністративних споруд Галичини початку ХХ століття. Нині вона відкрита як культурний простір для виставок і мистецьких заходів.
Мовиться про колишній Палац справедливості, який звели у 1890-х роках, коли Львів був частиною Австро-Угорської імперії. Проєкт виконали з рисами віденського неоренесансу та елементами бароко.
Споруда поєднує масивні аркові портали, кам'яні деталі та симетричні фасади. Колись тут засідали суди, працювали прокурори та нотарії, а в міжвоєнний період вона стала головним центром правничого життя Львова.
Після Другої світової споруду певний час використовували як судовий корпус та архів. Сьогодні ж її знову відкрили для публіки, тільки вже у новому форматі та з відреставрованими інтер'єрами.
Огляд відкритий щоденно з 11 до 20. Усередині проводять мистецькі події та виставки, зокрема у рамках ініціативи "Тиждень скульптури у Львові". Там можна побачити збережену автентику – колони, мармурові сходи, різьблені орнаменти, а також і сучасні артінсталяції.
Історичний Палац справедливості з неоренесансними інтер'єрами: дивіться відео lviv_joy
Та ще раз зауважте, що безплатний доступ до будівлі актуальний до 10 листопада 2025 року, як зазначає lviv_joy. Далі планують часткове оновлення експозицій і перехід до сезонного режиму.
Екскурсії проводять гіди. Вони розповідають історію "львівської Феміди" – будівлі, що пережила зміну семи державних режимів і зберегла неповторну ауру старого Львова.
Які ще небанальні туристичні локації у Львові заслуговують на увагу?
Музей етнографії та екскурсія підземеллями Львова. Музей – це унікальний комплекс, де можна зануритися в історію бойків, лемків, гуцулів та інших етнокультур Галичини. Тим часом у підземеллях можна відчути геть іншу атмосферу – старовинного міста, з давніми ходами, колодязями та легендами.
Будинок вчених на Листопадового Чину, 6. Це один із найвідоміших архітектурних і культурних символів Львова кінця XIX – початку XX століття. Його інтер'єри поєднують вишуканий стиль бароко і модерн з неповторною атмосферою міського мистецтва.