24 Канал поспілкувався з автором блогу про Львів, мисливцем за старовиною та шукачем пригод у "місті за брамами". Віталій назвав нам місця, які обов’язково варто відвідати у місті Лева. І серед них було колишнє "Шляхетське казино".

Де розташоване колишнє "Шляхетське казино"?

Як зауважив Віталій, Львів – унікальне місто, і це без жодної краплі перебільшення. Воно здатне захопити своїх відвідувачів як давньою історією, так і культурою та різноманітною архітектурою. Дослідник-екскурсовод має на меті популяризувати не надто попсові локації. Відтак, не варто очікувати, що він поведе вас до Оперного театру або на площу Ринок. Натомість будьте готовими заглянути у дворики та за брами.

Власне, дослідження Львова Віталій пропонує розпочати з колишнього "Шляхетського казино". Ні-ні, зараз там ви не побачите круп’є, адже нині ця велична та розкішна споруда – Будинок вчених. Ніхто не сперечатиметься з нашим співрозмовником, адже ця локація здатна захопити кожного з перших же секунд.

Всередину Будинок вчених закохує в себе / Фото, надані Віталієм

Розкішний екстер’єр, а також інтер’єр дозволяють туристам зануритись у часи, коли по Львову пересувались на катерах, коли люди навідувались до казино, а також ходили на світські раути й організовували розкішні бали. Словом, жили своє найкраще життя, як то модно зараз говорити.

Рекомендуємо не лише прогулятись всередині "Будинку вчених", а також у дворику. Тут теж дуже затишно та красиво, можна сховатись від міської суєти. А ще – наробити чимало фото та відпочити, попиваючи каву.

Локація: вулиця Листопадового Чину, 6.

Вхід у дворик: вільний.

Вхід у "Будинок вчених": 50 гривень.

Години роботи: з 09:00 по 18:00.

Що ще варто побачити у Львові?

