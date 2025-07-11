Від прогулянок у Стрийському парку до знайомства з різними тваринками та відвідування музеїв – місто пропонує чимало варіантів без вхідного квитка. 24 Канал розповідає про локації, які сподобаються і дітям, і батькам.

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Стрийський парк

Один із найгарніших і найстаріших парків Львова, що розташований у місцевості Софіївка Галицького району.



Лебединий ставок в Стрийському парку / Фото "Вікіпедія"

У Стрийському парку налічується понад 200 видів дерев і рослин, є оранжерея та альпінарій, які можна відвідати безплатно, а також платанова, липова, каштанова і вільхова алеї. Неподалік від головних воріт розташований ставок з лебедями.

Домівка врятованих тварин

У самому серці Львова працює унікальний притулок, де приймають врятованих тварин. Одні постраждали через напад хижих тварин, інші травмувались у дикій природі, а когось зранили люди. Є тут і тварини-переселенці й такі, що прибули з окупованих територій.

Місія волонтерів – вилікувати їх і, кого можливо, – відпустити на природу або віддати в добрі руки. А також дбати про тварин, які, на жаль, не зможуть більше виживати самотужки.



Вхід у Домівку врятованих тварин / Фото 032.ua

Вхід у Домівку врятованих тварин – безплатний, однак волонтери будуть вдячні за благодійний внесок. Усі охочі відповідальні відвідувачі можуть брати на вигул собак.

Львівський еколого-натуралістичний центр

Тут є багата колекція флори та фауни, яка буде цікавою не лише дітям, але й дорослим. В цілому зоовиставка налічує понад 130 видів тварин, в основному – екзотичних. Тут 30 видів плазунів і земноводних, понад 40 видів птахів і решта – ссавці.

У центрі кажуть, що найбільше відвідувачів цікавить 15-річна мавпа Чіта – любителька нишпорити по кишенях. Також увагу дітей привертають хамелеон, удав та лама.

Як живуть тварини в еколого-натуралістичному центрі: відео

Тут без вихідних проводять екскурсії, які, до речі, безкоштовні, як і вхід. Щоправда, долучитися можна лише за попереднім замовленням.

Музей історії Львівської залізниці

Місце, де можна побачити всі можливі зразки рейок, інвентар залізничників, форму, тримовні пасажирські квитки 1918 – 1921 років, ну і, звісно, моделі різних вагонів. Особливими надбаннями музею вважаються: альбом "Будівництво колії Володимир-Волинський – Сокаль" 1916 року та лічильна машина "Коптомір", яку використовували до 1939 року.



Музей історії Львівської залізниці / Фотографії старого Львова

Загалом у музеї є більш ніж 925 експонатів. Вхід – безкоштовний. Для організованих груп є безплатні тематичні екскурсії за попередньою реєстрацією.

Парк замків та оборонних споруд давньої України

Це своєрідний музей просто неба із 14 мініатюрами відомих пам'яток архітектури. Тут представлені найдавніші замки та оборонні храми Галичини, Волині, Закарпаття, Поділля, Буджаку, Наддніпрянщини, Таврії.



Парк мініатюр / Фото RateList

Наприклад, у музеї є мініатюрні копії Високого замку, Олеського замку, замку князів Острозьких, замку тамплієрів тощо. Оскільки макети виставлені надворі, музей працює обмежений період часу: із середини березня до середини жовтня. Вхід – безплатний.