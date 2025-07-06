24 Канал розповідає, де у Львові, можна помилуватися старовинними хатами, побачити чудову панораму міста, сховатися від сонця, погуляти із врятованими тваринами та побачити ціле морське царство.

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Шевченківський гай



Вхід до Шевченківського гаю / Фото "Карпатіум"

Це музей просто неба, де можна побачити мікросела зі старовинними садибами. Шість таких мінісіл мають назви: "Бойківщина", "Лемківщина", "Гуцульщина", "Буковина", "Поділля" і "Львівщина".

Тут зібрані понад 120 пам'яток архітектури із західних областей України. Шість із них – дерев'яні церкви, а найстаріший експонат – селянська хата 1749 року. Також тут можна побачити кузню, школу, лісопильню, сукновальню, водяний млин та вітряк.

Погуляти в Шевченківському гаю можна кожного дня, милуючись його природою та зовнішньою експозицією. А от огляди інтерʼєрів старовинних садиб і виставкових залів доступні лише на вихідних.

Стрийський парк і оранжерея



Стрийський парк / Фото Inclusive Travels in Ukraine

Один із найгарніших і найстаріших парків Львова, що розташований у місцевості Софіївка Галицького району.

Це неймовірний старий парк Львова з високими деревами. Влітку він актуальний, бо там є прохолода, невеличкі озерця,

– розповіла в інтерв'ю 24 Каналу відома тревел-блогерка Оля Манько.

У Стрийського парку можна відвідати оранжерею з екзотичними рослинами та фруктами. Вхід туди – безплатний.

Лиса гора та Домівка врятованих тварин



Лиса гора / "Фотографії старого Львова"

Найкращі заходи сонця відкриваються з міських пагорбів. Традиційно такою локацією був Високий замок, але через воєнний стан ця локація недоступна.

Натомість можна піднятись на Лису гору. Звідти відкривається всеосяжний краєвид на всі райони Львова.

Це такий острівець дикої природи, де можна організувати пікнік, посидіти в траві з чудовим краєвидом,

– поділилася Оля Манько.

Одразу біля Лисої гори є Домівка врятованих тварин. Це притулок для тварин, яких рятують із цирків та з дикої природи в разі поранення. У час повномасштабного вторгнення це також рятівне місце для тварин-переселенців. З 2022 року там діє благодійна ініціатива – взяти собаку на вигул.

Океанаріум



Тунель з акулами / Фото "Океанаріум Львів"

Особливе місце у Львові, де можна помилуватися підводним царством. Загальна площа океанаріума – до 1000 метрів квадратних.

Там налічується понад 20 акваріумів з морськими та прісноводними рибками, є неймовірний підводний тунель з акулами, відкриті басейни з араванами та скатами.

Вхід для дітей до 3 років, дітей з інвалідністю та дітей-сиріт – безплатний. Звичайний дитячий квиток коштує 350 гривень, дорослий – 400 гривень. Також є пільгові квитки для студентів, багатодітних сімей, УБД, пенсіонерів, що діють в будні дні.