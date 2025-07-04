24 Канал розповідає про 5 локацій, куди можна поїхати зі Львова на день, аби провести час на природі.

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Озеро Задорожнє

За 45 хвилин автомобілем можна доїхати на Задорожнє озеро, що у Стрийському районі. Ця величезна водойма з чистою водою та піщаним пляжем стане справжнім порятунком у спекотний день. На озері є багато пляжів, де за гроші можна взяти в оренду шезлонг, щоб засмагати зі зручністю. На найпопулярніших пляжах є і ресторани, то ж пообідати і навіть повечеряти можна біля озера.



Відпочинок на Задорожньому озері / Фото @baykalresor

Ясниський кар'єр

Ще одна популярна локація для купання або пікніків – Ясниський кар'єр, що за 20 кілометрів від Львова. Влітку тут стільки людей, що й ніде яблуку впасти. Бірюзова вода настільки красива, що манить сотні відпочивальників.

Однак Ясниський кар'єр – це технічна водойма і купатися в ній заборонено, адже це небезпечно. Ми радимо вибратися сюди на пікнік, щоб помилуватися лісом та видом на красиве озеро.



Піщані дюни на Ясниському кар'єрі / Фото Ігоря Гуцана

Яворівський кар'єр

Якщо проїхатися трохи довше, то можна потрапити на Яворівський кар'єр, який ще називають "Яворівським морем" через його вражаючі масштаби. Останніми роками тут облаштували бази відпочинку, де можна безпечно покупатися та зайнятися водними видами спорту – поплавати на каяках, сапах, вейкборді тощо.

Якщо ж вам більше до вподоби "дикий" відпочинок на природі, де нема інших людей, то навколо кар'єру є багато пляжів, де точно можна знайти спокій.



Захід сонця на Яворівському кар'єрі / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Сколівські Бескиди

Не водоймами єдиними! У спеку можна поїхати погуляти у Національний природний парк "Сколівські бескиди". Тут є багато пішохідних маршрутів, гуляючи якими можна побачити неймовірні краєвиди, освіжитися в гірських річках та стрімких водоспадах. Обов'язково завітайте на один з найкрасивіших водоспадів Львівщини – Кам'янку.

Тустань

Біля села Урич у Стрийському районі розташовані залишки стародавньої фортеці Тустань. У цьому унікальному місці посеред мальовничих ландшафтів історія буквально вкарбована у скелі. Головна розвага – це підйом на скелі, з яких можна милуватися неймовірним краєвидом на місцевість.

Навколо Тустані є кілька промаркованих маршрутів – від легких прогулянок до повноцінних хайкінгів в гори. Найпопулярніші – стежка до "Каменя Довбуша" та маршрут на гору Ключ. Також довкола комплексу можна скуштувати місцеві страви і купити цікаві сувеніри.



Тустань з висоти / Фото @miishynin

То ж не відкладайте плани на потім, а вирушайте на природу вже цими вихідними. Літо – не вічне.