24 Канал називає три карпатських села, де гуцульська культура – не декорація, а справжнє життя.

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Криворівня

Легендарна Криворівня розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області. Саме у цьому селі колись знімали фільм "Тіні забутих предків". Тут також стоїть хата-музей Франка, де можна відчути дух старої Гуцульщини. Криворівню навіть називають "селом музеїв", адже їх тут дуже багато. Колись в Криворівні відпочивала справжня українська еліта – Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Гнат Хоткевич, Іван Франко та інші.

У селі досі збереглася дерев'яна архітектура – церква Різдва Пресвятої Богородиці та дзвіниця. Криворівню варто відвідати у великі свята, аби на власні очі побачити і відчути, як святкують гуцули.



Криворівня – духовна столиця Гуцульщини / Фото Володимира Водяного

Де розташована Криворівня на карті:

Яворів

Яворів, що у Косівському районі на Прикарпатті, – це серце гуцульського ткацтва. Тут місцеві мешканці досі займаються справою своїх пращурів – виготовляють ліжники. У селі можна поспостерігати за створенням вовняного килима з яскравим орнаментом або навіть долучитися до цікавого процесу. Також тут є Центр народного мистецтва, в якому проводять майстер-класи з різьби, писанкарства, виготовлення трембіт і сопілок.

Загалом Яворів – це приклад того, як гуцульська культура не зникає, а трансформується, зберігаючи своє коріння.

Де розташоване село Яворів у Карпатах: карта

Буковець

Це село біля перевалу Буковець непопулярне серед туристів, а тому ідеальне для спокійного відпочинку душею. Тут на кожному кроці відчувається гуцульська буденність – запах дерев'яних хат, краєвиди на мальовничі полонини та ідеальний спокій. Місцеві мешканці носять вишиванки не тільки на свята, а й у будні дні, то ж спостерігаючи за ними, можна наче повернутися у минуле.

Де розташоване село Буковець: карта

Насправді у Карпатах є багато місць, які зберігають традиційну гуцульську культуру. Якщо ви хочете зануритися у неї, вибирайте непопулярні маленькі села. У них можна забути про реальність і сповна відпочити душею.