А мовиться тут про Липову Алею. І 24 Канал із посиланням на "Центр міської історії" розповість про неї докладніше.

Яка львівська вулиця має несподіване історичне коріння, пов'язане з походом на Москву?

Липова Алея у Львові сформувалася у XX столітті, але історія її назви корениться у подіях початку XIX століття, коли відбувалися європейські трансформації та війни епохи Наполеона. За поширеною легендою, вулицю так назвали на честь сторічного ювілею походу Наполеона на Москву у 1812 році.

Як зазначає портал "Прадідівська слава", липову алею тут, власне, посадив дідич фільварку Снопків у 1912 році. Це якраз він і зробив на честь того походу Наполеона, бо з ним патріотичні поляки асоціювали відродження своєї держави.

Далі згодом Липова Алея стала однією з найзеленіших і найромантичніших вулиць Львова. Вона розташована на межі Галицького та Сихівського районів у місцевості Снопків та простягається від вулиці Зеленої до Стуса.

Ще одна особливість Липової Алеї, окрім історичного контексту, – це багатство сортів лип, привезених із різних країн Європи. Ці дерева цвітуть у різний час, забезпечуючи тут зелену магістраль цвітінням з весни до пізньої осені.

Отже, Алея є доволі цікавим місцем та привабливим для любителів природи, фотографів і туристів. Особливо для тих, які прагнуть відчути серцем затишний і живий куточок Львова.

