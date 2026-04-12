У години пік громадський транспорт і справді – не найкомфортніший варіант, проте часто він дешевший і швидший за таксі, яке може застрягнути в заторах, пише Travel + Leisure.

Подорожуючи Європою, автор користувався метро у Лондоні, Мілані, Неаполі, Парижі, Відні та Берліні. Завдяки своєму досвіду він розповів про кілька помилок, які часто роблять туристи.

Які помилки туристи роблять у Європі?

Не купують потрібний квиток

У багатьох європейських містах діє єдина система квитків. Один квиток підходить для метро, автобусів, трамваїв і навіть деяких поїздів. Зазвичай він дозволяє пересадки, але діє обмежений час – приблизно 90 – 100 хвилин.

У Лондоні ціна залежить від зони, часу поїздки та способу оплати. Той самий маршрут може коштувати значно дешевше, якщо оплачувати його безконтактною карткою, ніж купувати паперовий квиток за готівку.

Багато туристів стоять у чергах до кас, хоча можуть лише просто прикласти банківську картку або телефон.

Не підтверджують квиток

У містах, де ще використовуюьть паперові квитки, їх часто потрібно додатково компостувати – ставити часову позначку. У метро це відбувається автоматично через турнікети, але в трамваях і автобусах потрібно знайти спеціальні валідатори.

Без підтвердженого квитка можна отримати штраф, адже контролери перевіряють їх доволі часто.

За словами американця, якщо ви користуєтеся безконтактною оплатою, то система сама фіксує час. Головне – використовувати ту саму картку чи пристрій під час входу та виходу.

Забувають про транзитний проїзний

Для тих, хто планує активно користуватися транспортом, вигідніше придбати проїзний на день чи тиждень. Це дозволить їздити без обмежень і не витрачати час на постійну покупку квитків.

До того ж це спрощує пересування містом, особливо коли потрібно швидко оглянути багато локацій.



Туристам не варто забувати про транзитний проїздний / Фото Pexels

Не носять з собою готівку

Попри поширену безконтактну оплату, готівка все ще може знадобитися. У деяких місцях не приймають картки або працюють лише з певними платіжними системами. Також важливо пам’ятати, що не всі країни Європи користуються євро.

Розгублені у транспорті

Більшість європейських міст є безпечними, проте кишенькові крадіжки все ще трапляються, особливо в туристичних районах у транспорті.

Розгублені та неуважні туристи привертають найбільше уваги. Тому потрібно тримати сумку перед собою й не тримати цінні речі у задніх кишенях, а в натовпі знімати рюкзак.

Особливо слід бути обережними у людних місцях – перехрестях чи торгових центрах, оскільки там злодії можуть швидко вирвати телефон з рук.

Думають, що транспорт працює цілодобово

Поширена помилка туристів – думати, що транспорт у Європі працює 24/7. Однак у більшості міст він має чіткий графік, а вночі кількість маршрутів значно скорочується або вони взагалі не працюють.

Саме тому перед поїздкою рекомендовано перевіряти розклад, щоб не опинитися без можливості повернутися назад.

Що ще варто прочитати?