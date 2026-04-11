Мандрівниця, яка обожнює подорожі і веде свій блог у тіктоці про них під ніком @undati.nomad, розповіла, як їй вдається планувати бюджетні подорожі.

Читайте також "Побачити Венецію – дитяча мрія": ось що українці порадили, щоб не зіпсувати враження

Яких правил дотримується мандрівниця, щоб бюджетно подорожувати?

Перш за все, усі свої мандрівки жінка планує самостійно і не звертається до турагентів. Мандрівниця знає про тревел-лайфхаки геть усе, а тому любить планувати самостійно.

За її словами, найдорожчими у кожній подорожі є квитки і проживання. Щоб зменшити цю частину витрат, жінка виробила власний підхід.

Квитки вона купує заздалегідь

, адже чим ближче до дати подорожі, тим дорожчими вони стають. Житло бронює в останню мить – вже в аеропорту. Річ у тому, що власники апартаментів або готелі роблять дуже хороші знижки на житло, яке ніхто не забронював. Однак такий підхід може не підійти для тих, хто планує залишатися в одному місці на довгий час. Мандрівниця зазвичай постійно пересувається і бронює житло в одному місці на 2 дні. Якби їй довелося шукати номер чи апартаменти одразу на 7 днів, то вона не впевнена, чи знайшла б достойний варіант в останню мить.

Зверніть увагу! Є певні дати, коли перельоти дешевші, а тому можна добре зекономити на подорожі. Наприклад, як пише Mirror, у період з кінця квітня і до кінця травня квитки на авіаперельоти зазвичай дуже вигідні, адже ще не розпочався сезон літніх відпусток.

Наступне правило бюджетної поїздки – це економія на багажі. Українка вже давно не бере з собою багато зайвого одягу, а обдумує всі образи наперед і бере лише необхідне.

Останнє правило доволі неочікуване – мандрівниця відмовилася від алкоголю, а тому економить до 80% бюджету, який раніше витрачала на їжу. З'ясувалося, що без коктейлів та іншого алкоголю подорожі значно дешевші. Те саме стосується солодощів – українка не їсть солодке, а тому може економити на десертах та інших смаколиках.

Українка розповіла, як планує бюджетні подорожі: відео

Куди поїхати бюджетним туристам?