Українець Тарас, який працює гідом у Доломітових Альпах в Італії і веде свій тікток-блог під ніком @tur_dolomity, назвав три помилки, які можуть повністю зіпсувати відпустку у цих горах.

Читайте також Не Корфу чи Сицилія: 3 маловідомі острови Європи, де цього літа не буде натовпів на пляжі

Які помилки зіпсують поїздку у Доломіти?

Поїздка у серпні. У цей період в гори з'їжджаються люди з усієї Італії, які хочуть врятуватися від сильної спеки. Через це на дорогах утворюються величезні затори і навіть найкоротші відстані доводиться долати годинами.

Не бронювати місце на парковці заздалегідь. Стоянок у Доломітах багато, але туристів значно більше, а тому місця на всіх не вистачає. Дуже важливо влітку бронювати місця на паркінгу онлайн заздалегідь, щоб точно знати, що ви маєте де залишити автомобіль. Зробити це можна – за посиланням. До слова, вартість паркування становить 40 євро за 12 годин.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Не реєструвати проїзд на певні локації. На більшість популярних локацій у Доломітових Альпах проїзд закритий. Потрібно заздалегідь зареєструватися, оплатити в'їзд, отримати квиток і лише тоді можна буде проїхати. Без цього не вдасться доїхати навіть до переповненої парковки.

Гід назвав найбільші помилки туристів у Доломітах: відео

Як Доломіти страждають від надмірного туризму?

Останніми роками від надмірного туризму страждають не лише морські курорти і європейські столиці, а й гірська місцевість. Минулого року ми писали, що місцеві фермери у Доломітах самовільно встановили турнікети і ввели плату до популярних локацій, щоб обмежити пересування туристів. Місцевим набридли величезні натовпи, які нищать їхні пасовища, тож вони вдалися до радикальних дій.

У мальовничому селищі Фунес у Південному Тіролі, де є відома церква Санта-Маддалена, також обмежили в'їзд. Місцеві мешканці не можуть жити своє повсякденне життя через натовпи туристів, які приїжджають зробити фото. Проїзд у село дозволений лише місцевим і туристам, які орендували тут житло щонайменше на одну ніч.

Через неконтрольований туризм страждають не лише місцеві мешканці, а й природа – руйнуються ландшафти та рідкісні рослини, туристи часто залишають своє сміття, ламають огорожі тощо.