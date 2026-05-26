Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило свої рекомендації для мандрівників, які планують подорож до Туреччини. Як повідомляє популярне британське видання Mirror, навіть незначні помилки у документах або поведінці можуть призвести до депортації чи великих штрафів.

Які вимоги до закордонного паспорта діють у Туреччині?

Перше, на що варто звернути увагу перед покупкою квитків, – це термін дії вашого закордонного паспорта. Для в'їзду до Туреччини документ повинен бути дійсним щонайменше 150 днів з моменту перетину кордону. Крім того, у паспорті обов'язково має бути хоча б одна абсолютно чиста сторінка для штампів про в'їзд та виїзд.

Якщо ви подорожуєте суходолом, обов'язково переконайтеся, що прикордонники поставили штамп із датою на пункті пропуску. Безвізовий режим дозволяє перебувати в країні до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Якщо ви вирішили подорожувати, вивчіть напрямки та отримайте відповідне страхування. Воно має покривати ваш маршрут, заплановані заходи та витрати в надзвичайних ситуаціях,

– застерігають у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Як уберегтися від шахраїв та небезпечних напоїв?

Туристам радять бути надзвичайно обережними з новими знайомими, які пропонують разом піти до ресторану чи нічного клубу, або пропонують обміняти валюту. Існує великий ризик підсипання небезпечних речовин у їжу та напої. Купуйте алкоголь лише у перевірених закладах і завжди тримайте свою склянку в полі зору.

У Туреччині, зокрема в Анкарі та Стамбулі, фіксували смертельні випадки через отруєння нелегальним алкоголем, що містив метанол. Розпізнати цю небезпечну речовину на смак чи запах неможливо, а навіть мізерна її кількість може призвести до сліпоти або смерті. У разі підозри на отруєння слід негайно звернутися по медичну допомогу.

Чому важливо завжди мати при собі документи та уникати мітингів?

За турецьким законодавством, кожен зобов'язаний постійно мати при собі посвідчення особи з фотокарткою. Це може бути оригінал закордонного паспорта або посвідка на проживання. Поліція часто проводить вибіркові перевірки документів у людних місцях, особливо у Стамбулі, а також на блокпостах уздовж головних автошляхів. Туристам наполегливо рекомендують співпрацювати з правоохоронцями під час таких перевірок.

Також мандрівникам радять триматися якомога далі від будь-яких демонстрацій та протестів, які регулярно проходять у великих містах. Через загострення ситуації на Близькому Сході акції протесту часто спалахують біля дипломатичних представництв. Поліція може застосовувати для розгону натовпу сльозогінний газ та водомети, що становить пряму загрозу для випадкових перехожих.

Які ще небезпеки можуть чекати на відпочивальників?

Окреме застереження стосується транспорту та місцевої фауни. Користуватися неофіційними таксі вкрай небезпечно. Найкраще викликати ліцензовані машини через спеціальні мобільні додатки або просити адміністрацію готелю викликати перевірене авто. Перед посадкою обов'язково перевірте, чи увімкнений таксометр, та зафіксуйте номерний знак автомобіля.

Крім того, у багатьох турецьких містах є велика кількість безпритульних собак. Вони часто збираються у зграї в парках та на пустирях і можуть поводитися агресивно. Наближатися до них не варто, адже в країні досі фіксують випадки небезпечних інфекцій, зокрема сказу. Якщо тварина вас вкусила, негайно зверніться до лікаря.

До слова! У Туреччині діє сувора заборона на купівлю та вивезення антикваріату. Навіть якщо ви придбали історичну річ на місцевому ринку чи в антикварній крамниці, спроба вивезти її за кордон загрожує штрафом та ув'язненням на термін від 5 до 12 років.

Також Міністерство закордонних справ Великої Британії наполегливо рекомендує уникати поїздок у райони, що розташовані ближче ніж за 10 кілометрів від кордону з Сирією, через тривалі бойові дії та високий рівень терористичної загрози. Зокрема, дороги в провінції Хатай, що ведуть до кордону, можуть бути перекриті без попередження.