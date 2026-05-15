Більшість не знає, що кожен громадянин України має законне право володіти двома діючими закордонними паспортами одночасно. Також цікаво, що можна зберігати анульований закордонний паспорт, а не відавати його на знищення.

Чи можна мати два діючих закордонних паспорти одночасно?

Як зазначає Державна міграційна служба України, кожен громадянин України має право володіти двома діючими паспортами для виїзду за кордон одночасно. Це дозволяє подорожувати, навіть, якщо один із документів подано на отримання візи, або використовувати їх для різних логістичних потреб.

При оформленні нового документа ви не зобов'язані здавати попередній, якщо він ще дійсний – ви можете залишити його як другий діючий. Проте варто пам'ятати, що паспорт визнається недійсним і підлягає анулюванню, якщо закінчився термін його дії, документ був пошкоджений, у ньому виявлено помилку або відбулася зміна персональних даних, наприклад, прізвища.

Громадянин України має право володіти двома діючими паспортами / фото Canva

Нагадуємо, що закордонний паспорт видається терміном на 10 років для осіб старше 16 років, та на 4 роки для дітей. Окремо передбачено випадки, коли старий паспорт уже недійсний, але все ще потрібен власнику через наявність у ньому діючих віз або штампів про посвідку на проживання.

У такій ситуації ви можете подати заяву, щоб залишити документ у себе. Працівник міграційної служби анулює його, пробивши два отвори в машинозчитуваній зоні.

Чи можна зберігати анульований закордонний паспорт?

Як зазначається в офіційному порталі Верховної Ради України, за заявою особи анульований паспорт для виїзду за кордон повертається їй, якщо в ньому проставлена одна чи декілька діючих віз або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

У такому разі паспорт для виїзду за кордон анулюється шляхом пробиття не менш як двох отворів у машинозчитуваній зоні та повертається особі. Про повернення анульованого паспорта для виїзду за кордон особі зазначається в заяві-анкеті, а також вносяться відповідні відомості до відомчої інформаційної системи ДМС.

Нещодавно одна з користувачок також поділилася своєю історією у коментарях під відео With.olesia, яка ледь не закінчилася втратою цінних для неї спогадів. Під час візиту до міграційної служби її намагалися переконати, що старий закордонний паспорт після закінчення терміну дії підлягає виключно знищенню. Ситуація загострилася, коли працівники почали буквально виривати сторінки з документа, де були візи ще 2015 року.

Чи можна залишати анульований закордонний паспорт / інстаграм with.olesia

Для дівчини ці відмітки – не просто папір, а "колекція життя", спогади про подорожі, які свого часу змінили її світогляд. Лише після звернення до начальника відділення та попередження про судовий позов за незаконне нищення документа, паспорт нарешті повернули власниці. Але перед цим його, як і належить за законом, анулювали методом перфорації (пробиттям отворів).

Також ви могли не знати, що у подорож варто завжди брати фізичну банківську карту для оплати. Навіть за умов розвитку цифрових платежів не всі країни підтримують Apple Pay чи Google Pay, а в деяких випадках, зокрема в транспорті або автоматах, фізична картка залишається єдиним доступним способом розрахунку.

Наприклад, ви можете опинитися в ситуації, коли термінал самообслуговування просто не зчитає ваш смартфон, тому пластик у гаманці – це необхідна страховка для кожного мандрівника.