Большинство не знает, что каждый гражданин Украины имеет законное право владеть двумя действующими загранпаспортами одновременно. Также интересно, что можно хранить аннулированный загранпаспорт, а не отдавать его на уничтожение.

Можно ли иметь два действующих загранпаспорта одновременно?

Как отмечает Государственная миграционная служба Украины, каждый гражданин Украины имеет право владеть двумя действующими паспортами для выезда за границу одновременно. Это позволяет путешествовать, даже, если один из документов подан на получение визы, или использовать их для различных логистических нужд.

При оформлении нового документа вы не обязаны сдавать предыдущий, если он еще действителен – вы можете оставить его как второй действующий. Однако стоит помнить, что паспорт признается недействительным и подлежит аннулированию, если истек срок его действия, документ был поврежден, в нем обнаружена ошибка или произошло изменение персональных данных, например, фамилии.

Гражданин Украины имеет право владеть двумя действующими паспортами / фото Canva

Напоминаем, что загранпаспорт выдается сроком на 10 лет для лиц старше 16 лет, и на 4 года для детей. Отдельно предусмотрены случаи, когда старый паспорт уже недействителен, но все еще нужен владельцу из-за наличия в нем действующих виз или штампов о виде на жительство.

В такой ситуации вы можете подать заявление, чтобы оставить документ у себя. Работник миграционной службы аннулирует его, пробив два отверстия в машиночитаемой зоне.

Можно ли хранить аннулированный загранпаспорт?

Как отмечается в официальном портале Верховной Рады Украины, по заявлению лица аннулированный паспорт для выезда за границу возвращается ему, если в нем проставлена одна или несколько действующих виз или если такой паспорт является основанием для получения/продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве.

В таком случае паспорт для выезда за границу аннулируется путем пробития не менее двух отверстий в машиночитаемой зоне и возвращается лицу. О возвращении аннулированного паспорта для выезда за границу лицу отмечается в заявлении-анкете, а также вносятся соответствующие сведения в ведомственную информационную систему ГМС.

Недавно одна из пользовательниц также поделилась своей историей в комментариях под видео With.olesia, которая едва не закончилась потерей ценных для нее воспоминаний. Во время визита в миграционную службу ее пытались убедить, что старый загранпаспорт после окончания срока действия подлежит исключительно уничтожению. Ситуация обострилась, когда работники начали буквально вырывать страницы из документа, где были визы еще 2015 года.

Можно ли оставлять аннулированный загранпаспорт / инстаграм with.olesia

Для девушки эти отметки – не просто бумага, а "коллекция жизни", воспоминания о путешествиях, которые в свое время изменили ее мировоззрение. Только после обращения к начальнику отделения и предупреждения о судебном иске за незаконное уничтожение документа, паспорт наконец вернули владелице. Но перед этим его, как и положено по закону, аннулировали методом перфорации (пробитием отверстий).

Также вы могли не знать, что в путешествие стоит всегда брать физическую банковскую карту для оплаты. Даже в условиях развития цифровых платежей не все страны поддерживают Apple Pay или Google Pay, а в некоторых случаях, в частности в транспорте или автоматах, физическая карта остается единственным доступным способом расчета.

Например, вы можете оказаться в ситуации, когда терминал самообслуживания просто не считает ваш смартфон, поэтому пластик в кошельке – это необходимая страховка для каждого путешественника.