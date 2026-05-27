Украинец Тарас, который работает гидом в Доломитовых Альпах в Италии и ведет свой тикток-блог под ником @tur_dolomity, назвал три ошибки, которые могут полностью испортить отпуск в этих горах.

Читайте также Не Корфу или Сицилия: 3 малоизвестных острова Европы, где этим летом не будет толп на пляже

Какие ошибки испортят поездку в Доломиты?

Поездка в августе. В этот период в горы съезжаются люди со всей Италии, которые хотят спастись от сильной жары. Из-за этого на дорогах образуются огромные пробки и даже самые короткие расстояния приходится преодолевать часами.

Не бронировать место на парковке заранее. Стоянок в Доломитах много, но туристов значительно больше, а потому места на всех не хватает. Очень важно летом бронировать места на паркинге онлайн заранее, чтобы точно знать, что вам есть где оставить автомобиль. Сделать это можно – по ссылке. К слову, стоимость парковки составляет 40 евро за 12 часов.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Не регистрировать проезд на определенные локации. На большинство популярных локаций в Доломитовых Альпах проезд закрыт. Нужно заранее зарегистрироваться, оплатить въезд, получить билет и только тогда можно будет проехать. Без этого не удастся доехать даже до переполненной парковки.

Гид назвал самые большие ошибки туристов в Доломитах: видео

Как Доломиты страдают от чрезмерного туризма?

В последние годы от чрезмерного туризма страдают не только морские курорты и европейские столицы, но и горная местность. В прошлом году мы писали, что местные фермеры в Доломитах самовольно установили турникеты и ввели плату к популярным локациям, чтобы ограничить передвижение туристов. Местным надоели огромные толпы, которые уничтожают их пастбища, поэтому они прибегли к радикальным действиям.

В живописном поселке Фунес в Южном Тироле, где есть известная церковь Санта-Маддалена, также ограничили въезд. Местные жители не могут жить свою повседневную жизнь из-за толпы туристов, которые приезжают сделать фото. Проезд в село разрешен только местным и туристам, которые арендовали здесь жилье минимум на одну ночь.

Из-за неконтролируемого туризма страдают не только местные жители, но и природа – разрушаются ландшафты и редкие растения, туристы часто оставляют свой мусор, ломают ограждения и тому подобное.