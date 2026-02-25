Під час перебування в готелі багато гостей роблять одну й ту ж саму помилку з мінібаром, яка здатна перетворити навіть спокійне заселення в незручну ситуацію, розповідається в Express.

Що потрібно перевіряти у мінібарі, щоб уникнути неприємних сюрпризів на рахунку?

Адміністратор готелю розповів, що більшість людей припускає: закуски та напої у мінібарі доступні безкоштовно, навіть якщо меню з цінами стоїть поруч.

Гості відкривають мінібар, беруть пляшку шампанського, пиво чи пакет горіхів і навіть не замислюються, що за це доведеться платити. Потім вони шоковані, коли рахунок приходить на касу,

– розповідає співробітник готелю.

Що варто знати про мінібари у готелях / фото Canva

Мінібари зазвичай обладнані холодильником з водою, соками, пивом та алкоголем, а на верхній полиці часто стоїть піднос із закусками: чіпси, горіхи, шоколад. Ці предмети ніколи не стоять просто так: кожен із них має свою ціну, зазначену у меню мінібару, розташованому поруч або на столі. Проте гості часто ігнорують цей факт.

Найдивовижніше, що деякі люди впевнені: якщо їжа та напої вже стоять у номері, можна брати їх безкоштовно,

– додає адміністратор.

Деякі мінібари мають систему з датчиками руху, які автоматично стягують плату за продукти, навіть якщо ви їх не брали, або якщо вони просто зсунулися всередині, розповідають туристи на платформі Quora. Якщо трапилася така ситуація, найкращим буде одразу звернутися до адміністрації готелю та пояснити, що жоден продукт не був спожитий, і сталася якась помилка.

