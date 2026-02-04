Залиште цей предмет біля дверей і спіть спокійно: проста порада для вашої безпеки в готелі

Якщо ви часто подорожуєте, ви знаєте, що перебування в готелі може викликати не лише комфорт, а й певне відчуття вразливості. Ніна Болдерс, стюардеса з 15-річним досвідом польотів по всьому світу, розповіла для Express про простий спосіб, який допомагає відпочиваючим почуватися безпечніше.

Як захистити себе та цінні речі в готельному номері?

За її методом, достатньо поставити кухоль або склянку на дверну ручку та на підлогу під дверима. Якщо хтось спробує проникнути до кімнати, шум одразу сповістить вас про небезпеку. Крім того, дверні клини теж ефективно блокують доступ до кімнати вночі.

Експертка наголошує, що найнадійніше місце для цінностей – це поруч із вами або у сумці, яку ви ніколи не залишаєте без нагляду. Для тих, хто залишає речі в кімнаті, варто розглянути портативний сейф.

Як захистити себе від грабіжника у номері готелю

Ніна також радить завжди слухати свої інстинкти: будьте обережні в людних місцях, навколо туристичних атракцій та у ситуаціях, які здаються підозрілими, адже шахраї та кишенькові злодії часто полюють саме на туристів.

Якщо ви хочете повністю заблокувати двері, робіть наступні дії за порадами Newsweek:

Використати підручні предмети для блокування дверей : наприклад, прасувальну дошку, розташовану під кутом у формі "V" перед дверима.

: наприклад, прасувальну дошку, розташовану під кутом у формі "V" перед дверима. Зафіксувати ручку рушником: скатайте рушник і затисніть його між дверима та ручкою для додаткової стійкості.

скатайте рушник і затисніть його між дверима та ручкою для додаткової стійкості. Додаткове з'єднання ручки та засувки: вішалку можна прикласти до дверної ручки та зафіксувати її за допомогою тканини, протягнутої через засувку, щоб зробити двері ще більш захищеними.

Які ще поради повинні знати мандрівники?