Більшість вже чули історію від американської фітнес-блогерки Тари Вудкокс. Жінка вирішила поділитися своїм "геніальним" лайфхаком у соцмережах: якщо у вас немає чистої білизни, її нібито можна випрати в кавомашині. Так-так, ви правильно прочитали – саме в кавомашині. За її словами, потрібно покласти труси у відсік для кави, після чого через них пройде гаряча вода, що й зробить їх чистими.

Тож на тлі цієї історії під постом s_olenka_y на платформі тредс українці також вирішили поділитися власними "креативними" лайфхаками, які, за їхніми словами, можуть врятувати в найнесподіваніших ситуаціях.

Дивіться також Не дайте себе розвести на гроші: хитрість із проїзним у Ніцці, яку варто знати всім туристам

Ви подумаєте двічі перед тим, як користуватись цим у готелях: про що йде мова?

По-перше, рушники. Ті, якими витирають обличчя, насправді деякі часто використовують для миття раковин, чашок і навіть унітазів. Тому варто завжди брати свої власні рушники.

По-друге, електрочайники. Виявляється, деякі туристи кип'ятять у них не тільки воду – там перуть шкарпетки, труси, менструальні чаші, а іноді навіть заварюють мівіну (після всього попереднього). Тому завжди майте з собою маленький туристичний чайник. Він рятує і для чаю, і для швидкої їжі. Або ж, якщо не хочете брати його з собою, просто уникайте використання чайників у готелях.

Чайники у готелях не такі чисті, як ви думаєте / Колаж 24 Каналу, фото Canva

Дивіться також Це смертельно небезпечно: українці діляться власними порадами перед поїздкою на Тенеріфе

Також завжди беріть свої одноразові стаканчики. У готельних кухлях ніколи не знаєш, що там було до тебе. Навіть кавоварки краще не використовувати – колишні працівники готелів кажуть, що там бувають неприємні сюрпризи, наприклад, блювотина. Тому своя кава та своя маленька турка чи кавоварка – це must have. А якщо треба швидко приготувати щось гаряче, навіть пельмені – чайник виручає завжди.

Як дешево забронювати житло?