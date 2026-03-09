Стюардеса Сандра Вайт розповіла, що заслужити прихильність екіпажу набагато легше, ніж думають пасажири, пише The Sun. За її словами, пасажир може іноді отримати безкоштовний напір чи навіть комфортне місце.

Як отримати переваги під час польоту?

Виявляється, бортпровідники можуть пригостити напоєм, якщо рейс затримується через технічні проблеми й пасажири змушені довго чекати на злітній смузі. Якщо в такій ситуації люди поводяться спокійно, то екіпаж може піти їм назустріч.

До прикладу, якщо у пасажира є лише готівка, а на борту приймають оплату тільки картою, то у деяких випадках напій можуть запропонувати безкоштовно.

Ввічливе прохання іноді допомагає отримати навіть зручне місце. Якщо у салоні є вільні місця, то бортпровідники можуть допомогти пасажиру сісти в комфортніше сидіння. У рідкісних випадках це може навіть означати можливість отримати місце в першому класі, якщо там вільно.



Пасажирів можуть пересадити, якщо є вільне місце / Фото Pinterest

Втім, найскладнішими пасажирами є ті, хто сідає на борт вже напідпитку. Такі люди поводяться часто надто голосно, замовляють нові напої ще до початку обслуговування й поводять себе зовсім невиховано.

Сандра Вайт розповіла, що їй навіть доводилося відмовляти пасажирам в обслуговуванні, оскільки конфлікти з нетверезими людьми можуть бути небезпечними.

До слова, найбезпечнішими місцями в літаку вважаються ті, що знаходяться поруч із аварійними виходами або над крилами, пише Mirror. Комерційні авіаперельоти є надзвичайно безпечними, з ймовірністю загибелі близько 1 на 13,7 мільйона.

Які ще лайфхаки варто знати?