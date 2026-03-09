Стюардесса Сандра Уайт рассказала, что заслужить расположение экипажа гораздо легче, чем думают пассажиры, пишет The Sun. По ее словам, пассажир может иногда получить бесплатный напор или даже комфортное место.

Как получить преимущества во время полета?

Оказывается, бортпроводники могут угостить напитком, если рейс задерживается из-за технических проблем и пассажиры вынуждены долго ждать на взлетной полосе. Если в такой ситуации люди ведут себя спокойно, то экипаж может пойти им навстречу.

К примеру, если у пассажира есть только наличные, а на борту принимают оплату только картой, то в некоторых случаях напиток могут предложить бесплатно.

Вежливая просьба иногда помогает получить даже удобное место. Если в салоне есть свободные места, то бортпроводники могут помочь пассажиру сесть в более комфортное сиденье. В редких случаях это может даже означать возможность получить место в первом классе, если там свободно.



Пассажиров могут пересадить, если есть свободное место / Фото Pinterest

Впрочем, самыми сложными пассажирами являются те, кто садится на борт уже навеселе. Такие люди ведут себя часто слишком громко, заказывают новые напитки еще до начала обслуживания и ведут себя совсем невоспитанно.

Сандра Уайт рассказала, что ей даже приходилось отказывать пассажирам в обслуживании, поскольку конфликты с нетрезвыми людьми могут быть опасными.

К слову, самыми безопасными местами в самолете считаются те, что находятся рядом с аварийными выходами или над крыльями, пишет Mirror. Коммерческие авиаперелеты являются чрезвычайно безопасными, с вероятностью гибели около 1 на 13,7 миллиона.

Какие еще лайфхаки стоит знать?