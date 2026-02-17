Про лайфхак розповіла бортпровідниця Тетяна Іваніхіна у своєму інстаграмі. Для допитливих працівників вона розповіла, як саме потрапити в кабіну пілота.

Читайте також Чому варто брати з собою перекус в літак: бортпровідниця назвала причину

Як туристи можуть побачити кабіну пілота?

За її словами, якщо пасажир хоче побачити кабіну, достатньо просто ввічливо звернутися до стюардеси з проханням. Найкращий момент для цього – після приземлення літака, коли він вже прибув до аеропорту призначення.

Тоді бортпровідниця може звернутися до командира екіпажу з проханням дозволити огляд кабіни. Якщо пілот не заперечує, пасажира можуть запросити зазирнути до місця керування літаком. Як зазначила Тетяна, інколи пілоти навіть дозволяють зробити кілька фотографій на згадку.

Втім, усе залежить від конкретної авіакомпанії, внутрішніх правил і рішення командира екіпажу. Тому головне – ввічливість і мандрівнику може поталанити потрапити всередину кабіни.

Лайфхак, щоб побачити кабіну пілота: дивіться відео

Що можна безкоштовно отримати на борту літака?

Пасажири можуть безкоштовно отримати ковдри, подушки, навушники, а також гарячу воду для дитячого харчування чи чаю, пише The Sun. На борту літака доступні базові засоби першої допомоги, включаючи бинти та антисептики, а також безрецептурні препарати на запит.

Які ще лайфхаки варто знати?