Бортпровідниця Каміла Якуб’якова розповіла, що сама зазвичай бере із собою власну їжу, пише Express.

Чому варто брати з собою їжу в літак?

За її словами, причина ховається не в якості продуктів, а в тому, як наш організм реагує на умови польоту.

Через різний тиск повітря та сухе повітря всередині літака наш нюх знижується приблизно на 20%, як і чутливість смакових рецепторів, через що їжа стає прісною. Тому їжа в літаку часто пересолена. З цієї причини я волію брати з собою власні закуски, коли лечу,

– зазначила стюардеса.

Страви на борту можуть здаватися надто солоними, хоча пасажири цього навіть не помічають. А от надлишок натрію в поєднанні із сухим повітрям у салоні може призвести до ще однієї поширеної проблеми після перельоту – здуття та зневоднення.

Щоб їжа смакувала краще, експерти радять підтримувати водний баланс. Достатня кількість води допомагає зволожити слизову та покращує сприйняття смаку. Від кофеїну та алкоголю під час польоту краще утриматися – вони лише посилюють зневоднення.



Кавою у літаку не варто зловживати / Фото Pexels

За словами бортпровідниці, інколи власний перекус – це не про економію, а цілком раціональне рішення.

Чому у літаку не можна перевозити рідину понад 100 мілілітрів?

Правило обмеження на перевезення рідини в літаках до 100 мілілітрів з'явилося після викриття плану використання небезпечних рідин на борту у 2006 році, розповіла стюардеса Тетяна Іваніхіна розповіла у своєму інстаграмі. Проте деякі аеропорти вже скасували це обмеження завдяки новим сканерам, що дозволяють перевозити до 2 літрів рідин у ручній поклажі.

Які ще лайфхаки варто знати?