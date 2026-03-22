Короткі рейси ще вдається витримати, проте 5 годин у тісному кріслі стають зовсім непростими, пише The Mirror.

Читайте також Секрети щасливого мандрівника: що обов'язково покласти у ручну поклажу для комфортної подорожі

Де в літаку Ryanair найкращі місця?

Колишня бортпровідниця Елеонор поділася порадами, як обрати найвдаліше місце в літаку, щоб політ пройшов максимально комфортно.

За її словами, найкраще звертати увагу на ряди біля аварійних виходів у середині літака – зазвичай це 17-й ряд. Стюардеса зазначила, що у цьому ряду більше місця, а також назвала певні переваги для тих, хто відчуває дискомфорт, коли поруч є маленькі діти.

Дітям до 16 років не можна сидіти біля аварійних виходів, а немовлятам до двох років не можна навіть сидіти у двох рядах перед аварійними виходами. Тому ці місця і 1-й ряд – це єдині місця, де ви можете бути впевнені, що не проведете свій політ з дітьми, які плачуть", – додала Елеонор.

Окрім того, вона розповіла про місця, які варто уникати. Бортпровідниця зазначила, що місце 11А хоч і біля вікна, проте огляду там не буде зовсім ніякого, оскільки там фактично немає ілюмінатора.

Також не найкращим вибором є 32-й ряд, оскільки поруч розташовані аварійні виходи та місце бортпровідника. Вплинути на комфорт під час подорожі можуть і місця в задній частині літака.

"Уникайте місць у задній частині літака, в основному тому, що в деяких аеропортах, трап буде спереду, і ви будете останніми, хто вийде, якщо сидіння в задній частині", – зазначила стюардеса.

У випадку аварійної посадки на воду саме хвіст літака опиняється під загрозу першим, тож це може ускладнити евакуацію пасажирів.

Стюардеса з багаторічним досвідом Андреа Фішбах радить уникати тісного одягу під час польоту, щоб зменшити ризик тромбозу та забезпечити комфорт, пише The Sun. Пасажирам рекомендується одягати закритий одяг з довгими рукавами задля комфорту в прохолодному салоні літака чи для додаткового захисту під час ймовірної евакуації.

Які ще лайфхаки варто знати?