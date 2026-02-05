Деякі валізи привертають увагу злодіїв, пише Express. За статистикою, лише у Великій Британії кількість крадіжок багажу в поїздах за 2024 рік зросла майже на 40%. А от дані авіаіндустрії свідчать, що кожна 20 сумка під час перельотів губиться чи стає об’єктом крадіжки.

Які валізи крадуть найчастіше?

Фахівці радять мандрівникам не виділятися зі своєю валізою. Валіза такий же важливий аксесуар, як і сумка, тому чимало людей купляють дорогі дизайнерські вироби, які можуть створити враження, що всередині є брендовий одяг чи цінні речі. Саме такі валізи для злодіїв є сигналом, що ризик крадіжки буде виправданим.

Саме тому не варто купувати ні копії валіз, ні брендові валізи на знижках. Так, вони красиво виглядають, однак найбільше "впадають в очі" злодіям.

Туристи думають, що якісний та дорогий багаж – це запорука безпеки. Однак в публічних місцях це може зіграти злий жарт, бо така валіза наче рекламує свій вміст. До небезпечних ознак також належать яскраві кольори, тверді глянцеві поверхні та стильні комплекти з кількох однакових валіз.



Красиві валізи крадуть найчастіше / Фото Pexels

Навіть бажання впізнати валізу на стрічці може обернутися проблемою, бо те, що зручно для вас, так само зручно і для тих, хто полює за чужими речима. А ще занадто нова чи ідеальна валіза створює враження недосвідченого туриста, який придбав усе нове спеціально для поїздки.

Стара, потерта валіза часто справляє протилежний ефект – вона виглядає менш привабливо й не обіцяє легкої наживи. Експерти радять не соромитися їздити з трохи вживаною валізою, на якій є подряпини чи пил на колесах. Такий вигляд не захоплює увагу злодіїв.

Що цікаво, те саме стосується взуття й одягу. Надто новий та красивий вигляд у брендових речах іноді може спрацювати не на вашу користь.

