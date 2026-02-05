Таке обмеження придумали не просто так. Стюардеса Тетяна Іваніхіна розповіла у своєму інстаграмі, що правило про рідини в ручній поклажі з’явилося після реальної загрози вибухів на борту.

Чому на борт літака можна брати лише місткості до 100 міліграмів?

За словами бортпровідниці, у 2006 році працівники викрили план. На кількох рейсах хотіли використати рідкі небезпечні речовини, замасковані під звичайні напої та косметику. Окремо вони виглядали безпечно, але при змішуванні могли стати серйозною загрозою.

Саме після цього у світі й ввели обмеження:

до 100 мілілітрів в одній баночці;

усе – в прозорому пакеті;

ліміт на загальний об’єм.

100 мілілітрів – це кількість, яку вважають недостатньою для створення небезпечної реакції на борту. Тому коли на контролі просять викинути воду – це не формальність. Це правила, написані після відверненої трагедії,

– зазначила Тетяна Іваніхіна.

Що цікаво, в коментарях написали цікаві деталі, з якими ще не всі ознайомлені. Одна з користувачок розповіла, що живе в Лондоні, тож у 2 аеропортах вже встановили обладнання, яке дозволяє просканували рідину й везти в ручній поклажі понад 100 мілілітрів.

Цей факт підтвердила й інша користувачка, яка кілька разів наприкінці минулого року вилітала з Бристолю без обмежень по рідині.

Де скасували правило про перевезення рідини?

Деякі аеропорти вже справді почали скасовувати правило перевезення рідини у 100 мілілітрових флаконах завдяки встановленню сканерів безпеки, йдеться в інстаграм-дописі Lina Tour.

Тепер в ручній поклажі дозволять везти до 2 літрів рідин (напої, шампуні, креми, зубну пасту, аерозолі тощо). Нові правила діють зараз лише на тих пунктах контролю, де встановлено CT/EDS CB сканери.

Список країн, де обмеження вже не діють:

Польща:

Краків (KRK);

Познань (POZ).

Мілан-Лінате (LIN);

Мілан-Мальпенса (MXP) – тільки в Терміналі 1;

Рим-Фьюмічіно (FCO);

Болонья (BLQ);

Турин-Казелле (TRN);

Бергамо (BGY).

Берлін-Бранденбург;

Франкфурт (частково у Терміналі 1);

Мюнхен (частково).

Мадрид-Барахас;

Барселона-Ель-Прат.

Мальта.

Дублін.

Единбург, Шотландія;

Бірмінгем, Англія.

Гельсінкі-Вантаа (HEL) — повне скасування обмежень.

