Такое ограничение придумали не просто так. Стюардесса Татьяна Иванихина рассказала в своем инстаграме, что правило о жидкостях в ручной клади появилось после реальной угрозы взрывов на борту.

Читайте также Эти чемоданы воруют чаще всего: на что обращают внимание воры

Почему на борт самолета можно брать только емкости до 100 миллиграммов?

По словам бортпроводницы, в 2006 году работники разоблачили план. На нескольких рейсах хотели использовать жидкие опасные вещества, замаскированные под обычные напитки и косметику. Отдельно они выглядели безопасно, но при смешивании могли стать серьезной угрозой.

Именно после этого в мире и ввели ограничения:

  • до 100 миллилитров в одной баночке;
  • все – в прозрачном пакете;
  • лимит на общий объем.

100 миллилитров – это количество, которое считают недостаточным для создания опасной реакции на борту. Поэтому когда на контроле просят выбросить воду – это не формальность. Это правила, написаны после предотвращенной трагедии,
– отметила Татьяна Иванихина.

Что интересно, в комментариях написали интересные детали, с которыми еще не все ознакомлены. Одна из пользовательниц рассказала, что живет в Лондоне, поэтому в 2 аэропортах уже установили оборудование, которое позволяет просканировать жидкость и везти в ручной клади более 100 миллилитров.

Этот факт подтвердила и другая пользовательница, которая несколько раз в конце прошлого года вылетала из Бристоля без ограничений по жидкости.

Где отменили правило о перевозке жидкости?

Некоторые аэропорты уже действительно начали отменять правило перевозки жидкости в 100 миллилитровых флаконах благодаря установлению сканеров безопасности, говорится в инстаграм-сообщении Lina Tour.

Теперь в ручной клади позволят везти до 2 литров жидкостей (напитки, шампуни, кремы, зубную пасту, аэрозоли и т.д.). Новые правила действуют сейчас только на тех пунктах контроля, где установлено CT/EDS CB сканеры.

Список стран, где ограничения уже не действуют:

  • Польша:
    Краков (KRK);
    Познань (POZ).
  • Италия:
    Милан-Линате (LIN);
    Милан-Мальпенса (MXP) – только в Терминале 1;
    Рим-Фьюмичино (FCO);
    Болонья (BLQ);
    Турин-Казелле (TRN);
    Бергамо (BGY).
  • Германия:
    Берлин-Бранденбург;
    Франкфурт (частично в Терминале 1);
    Мюнхен (частично).
  • Испания:
    Мадрид-Барахас;
    Барселона-Эль-Прат.
  • Мальта:
    Мальта.
  • Ирландия:
    Дублин.
  • Великобритания:
    Эдинбург, Шотландия;
    Бирмингем, Англия.
  • Финляндия:
    Хельсинки-Вантаа (HEL) - полная отмена ограничений.

Что еще стоит прочитать?