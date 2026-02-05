Такое ограничение придумали не просто так. Стюардесса Татьяна Иванихина рассказала в своем инстаграме, что правило о жидкостях в ручной клади появилось после реальной угрозы взрывов на борту.
Почему на борт самолета можно брать только емкости до 100 миллиграммов?
По словам бортпроводницы, в 2006 году работники разоблачили план. На нескольких рейсах хотели использовать жидкие опасные вещества, замаскированные под обычные напитки и косметику. Отдельно они выглядели безопасно, но при смешивании могли стать серьезной угрозой.
Именно после этого в мире и ввели ограничения:
- до 100 миллилитров в одной баночке;
- все – в прозрачном пакете;
- лимит на общий объем.
100 миллилитров – это количество, которое считают недостаточным для создания опасной реакции на борту. Поэтому когда на контроле просят выбросить воду – это не формальность. Это правила, написаны после предотвращенной трагедии,
– отметила Татьяна Иванихина.
Что интересно, в комментариях написали интересные детали, с которыми еще не все ознакомлены. Одна из пользовательниц рассказала, что живет в Лондоне, поэтому в 2 аэропортах уже установили оборудование, которое позволяет просканировать жидкость и везти в ручной клади более 100 миллилитров.
Этот факт подтвердила и другая пользовательница, которая несколько раз в конце прошлого года вылетала из Бристоля без ограничений по жидкости.
Где отменили правило о перевозке жидкости?
Некоторые аэропорты уже действительно начали отменять правило перевозки жидкости в 100 миллилитровых флаконах благодаря установлению сканеров безопасности, говорится в инстаграм-сообщении Lina Tour.
Теперь в ручной клади позволят везти до 2 литров жидкостей (напитки, шампуни, кремы, зубную пасту, аэрозоли и т.д.). Новые правила действуют сейчас только на тех пунктах контроля, где установлено CT/EDS CB сканеры.
Список стран, где ограничения уже не действуют:
- Польша:
Краков (KRK);
Познань (POZ).
- Италия:
Милан-Линате (LIN);
Милан-Мальпенса (MXP) – только в Терминале 1;
Рим-Фьюмичино (FCO);
Болонья (BLQ);
Турин-Казелле (TRN);
Бергамо (BGY).
- Германия:
Берлин-Бранденбург;
Франкфурт (частично в Терминале 1);
Мюнхен (частично).
- Испания:
Мадрид-Барахас;
Барселона-Эль-Прат.
- Мальта:
Мальта.
- Ирландия:
Дублин.
- Великобритания:
Эдинбург, Шотландия;
Бирмингем, Англия.
- Финляндия:
Хельсинки-Вантаа (HEL) - полная отмена ограничений.
