В интернете набирает популярность необычный онлайн-сервис, который позволяет посмотреть, как выглядело бы ваше имя с Земли на спутниковых снимках. Пользователи массово делятся результатами и экспериментируют с различными словами.

Как работает сервис и почему он стал вирусным?

Речь о сайте от NASA, который подбирает спутниковые кадры с Landsat и формирует из них визуальную "композицию" в виде букв. Пользователю достаточно ввести имя английскими буквами, после чего алгоритм находит участки Земли, где природные формы или объекты напоминают нужные символы.

Как выглядит сайт / скриншот с сайта NASA

Результат формируется автоматически: на экране появляется изображение, которое визуально составляет слово из спутниковых снимков. Если вариант не нравится, можно обновить запрос и получить другую комбинацию.

В соцсетях пользователи активно публикуют полученные изображения, превращая сервис в своеобразную игру с географией и визуальными ассоциациями. Многие отмечают, что результаты выглядят неожиданно эстетично и напоминают абстрактные карты или арт-работы, созданные самой природой.

Как реагируют украинцы / скриншоты из сети

