На платформе тредс мы наткнулись на пост Марины, который набрал популярность среди пользователей. После него все начали массово подсчитывать свои авиаперелеты за всю жизнь. Для этого используют специальные сервисы, в частности Flightradar24 или другие приложения для трекинга путешествий, где можно вручную внести каждый рейс и получить подробную статистику.

Как украинцы считают свои перелеты?

Речь идет не просто о списке поездок: платформы показывают количество перелетов, посещенные аэропорты, маршруты, авиакомпании и даже общее время в воздухе. Для многих это становится своеобразной "картой жизни" из путешествий.

Сама Марина внесла все свои перелеты за несколько лет. По ее словам, процесс занял около 10 часов: пришлось поднимать архивы, переписки, билеты и даже восстанавливать некоторые маршруты по памяти. В результате она насчитала 147 перелетов и 81 аэропорт, а больше всего рейсов совершила с лоукостером Ryanair.

Карта путешествий

В комментариях пользователи активно подхватили идею: кто-то уже ведет такие записи годами, другие только планируют начать. Некоторые признаются, что это не так просто, особенно если не сохраняли билеты или не фотографировали путешествия.

Как выглядят карты других

