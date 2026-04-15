Европа открывает новые возможности для украинской молодежи, которые мечтают путешествовать и познавать мир. В рамках программы DiscoverEU участники могут бесплатно отправиться в путешествие по разным странам континента. Все важные детали читайте в нашей статье.

Кто может принять участие в программе и как это работает?

DiscoverEU – это инициатива программы Erasmus+, которая дает молодежи возможность бесплатно путешествовать по Европе и знакомиться с ее культурным наследием, историей и людьми из разных стран. Участникам предоставляется специальный проездной билет для путешествий преимущественно по железной дороге как наиболее экологичным видом транспорта.



В отдельных случаях могут разрешаться другие виды перевозок, в частности для жителей островов или отдаленных регионов. Также участники получают дисконтную карту DiscoverEU, которая дает:

скидки на проживание;

культурные мероприятия;

спорт;

местный транспорт и другие услуги.

Чтобы принять участие, необходимо соответствовать возрастным критериям (родиться в период с 1 июля 2007 года до 30 июня 2008 года), заполнить онлайн-заявку и пройти короткую викторину (если заявка не подается в составе группы).

В случае успешного отбора участники могут путешествовать до 7 дней в течение одного месяца в период с 1 июля 2026 года по 30 сентября 2027 года. Также предусмотрена возможность путешествовать с друзьями – в группе может быть до 5 человек, если все соответствуют требованиям программы.

После отбора участники получают поддержку от национальных агентств Erasmus+ и становятся официальными послами инициативы, делясь своим опытом в соцсетях под хэштегом #DiscoverEU. Если вас интересует, как подавали заявки предыдущие участники, вы можете узнать больше деталей по этой ссылке.

