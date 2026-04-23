В інтернеті набирає популярності незвичний онлайн-сервіс, який дозволяє подивитися, як виглядало б ваше ім'я з Землі на супутникових знімках. Користувачі масово діляться результатами та експериментують із різними словами.
Як працює сервіс і чому він став вірусним?
Мова про сайт від NASA, який підбирає супутникові кадри з Landsat і формує з них візуальну "композицію" у вигляді літер. Користувачеві достатньо ввести ім'я англійськими літерами, після чого алгоритм знаходить ділянки Землі, де природні форми або об'єкти нагадують потрібні символи.
Як виглядає сайт
Результат формується автоматично: на екрані з'являється зображення, яке візуально складає слово з супутникових знімків. Якщо варіант не подобається, можна оновити запит і отримати іншу комбінацію.
У соцмережах користувачі активно публікують отримані зображення, перетворюючи сервіс на своєрідну гру з географією та візуальними асоціаціями. Багато хто відзначає, що результати виглядають несподівано естетично та нагадують абстрактні карти або арт-роботи, створені самою природою.
Як реагують українці
