Професійна мандрівниці розповіла у Mirror про декілька обов'язкових речей, які завжди варто мати під рукою у літаку.

Дивіться також Бюджетна подорож без нудьги: лайфхаки для тих, хто хоче побачити світ без зайвих витрат

Як почуватися свіжо і комфортно під час польоту?

Щоб подорож літаком була максимально комфортною і після приземлення відчувалося відновлення, варто подбати про правильний набір речей у ручній поклажі:

Зубна щітка та зубна паста – чистка зубів під час або після польоту допомагає відчути себе свіжо та впевнено, особливо після тривалого перельоту або вечірніх напоїв на борту. Портативні бамбукові щітки з компактним футляром займають мінімум місця і є екологічним варіантом.

Шумопоглинаючі навушники – допомагають ізолюватися від шуму салону та насолодитися музикою або фільмом, що робить політ спокійнішим і менш втомливим.

Візьміть мінізасоби для догляду за шкірою / фото Canva

Маска для сну – допомагає відпочити навіть у денний час або на коротких рейсах, сприяє швидшій адаптації до нового часовго поясу.

Повторно використовувана пляшка для води та таблетки для гідратації – підтримка водного балансу зменшує втому та сухість шкіри під час перельоту.

Мінізасоби для догляду за шкірою – легкий крем, гігієнічний гель або серветки допомагають освіжитися і запобігти відчуттю сухості.

Дивіться також Сімейні відпустки без стресу: топ найкращих напрямків для подорожей з дітьми

Добре підготовлені речі для пакування роблять далекий політ більш комфортним, менш напруженим і сприятливим для сну, зазначає Travel Leisure. Затишні шари, такі як м'який світшот і компресійні шкарпетки, підтримують тепло та кровообіг, а зручне взуття спрощує проходження процедур безпеки і рух у салоні.

