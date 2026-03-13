З наближенням свят багато сімей планують поїздки за кордон, щоб насолодитися весняною погодою. Однак подорожі з немовлятами та маленькими дітьми часто потребують значно більшої підготовки, ніж звичайний міський відпочинок. Вибір правильної локації здатний зробити подорож значно простішою.

Дивіться також Найкрасивіший собор Європи розташований у місті, про яке не знають туристи

Які міста для подорожей варто обрати сім'ям з дітьми?

Щоб допомогти батькам, LateRooms склала рейтинг найзручніших європейських міст для подорожей із малюками та маленькими дітьми.

Копенгаген, Данія

Найзручніше місто для сімей з малюками. Метро з аеропорту до центру займає близько 15 хвилин. Високий показник прогулянковості дозволяє легко обійти більшість визначних пам'яток пішки. Родини можуть відвідати парк розваг Tivoli Gardens, канали та дитячі майданчики по всьому місту.

Берлін, Німеччина

Багато сімейних атракцій – понад 200, зокрема Берлінський зоопарк, інтерактивні музеї та великі зелені парки. Широкі тротуари та сучасний транспорт роблять пересування з візками комфортним.

Барселона, Іспанія

Комбінація міського туризму та відкритих просторів для дітей. Діти можуть відвідати Парк Гуель, Саграда Фамілія або пляж Барселонета. Висока прогулянковість робить більшість пам'яток доступними без довгих переїздів.

Флоренція, Італія

Компактне місто з понад 1 200 варіантами сімейного проживання. Музей Леонардо да Вінчі та Галилео музей роблять історію та науку цікавою для дітей. Площа міста дозволяє комфортно пересуватися пішки.

Амстердам, Нідерланди

Легко пересуватися пішки або велосипедом, відвідувати музей NEMO та кататися на човні каналами.

Базель, Швейцарія

Компактне місто, де основні пам'ятки розташовані близько одна до одної. Висока прогулянковість і зручність для батьків із візками.

Краків, Польща

Старе місто з широкою площею, доступні понад 1 000 сімейних готелів. Можна відвідати замки, кататися на конях або гуляти історичними вулицями.

Дивіться також Досить обирати Ібіцу та Бенідорм: місцевий розповів, де в Іспанії можна класно відпочити

Прага, Чехія

Казкова архітектура і численні дитячі атракції: Празький замок, Астрономічний годинник, прогулянки річкою Влтава.

Відень, Австрія

Класичні пам'ятки, сімейні готелі та Зоопарк Шенбрунн, парк розваг Prater з колесом огляду. Ідеально поєднує культурні атракції та зручну інфраструктуру для сімей.

Як подорожувати з дитиною до 2 років у літаку?

Хоча немовлят до 2 років можна тримати на руках під час польоту, Travel.gs.ca рекомендує використовувати затверджене автокрісло, яке підходить для літака. Це забезпечує найкращий захист дитини у випадку турбулентності та робить політ комфортнішим.

Більшість батьків також можуть використовувати просте автокрісло після прибуття до місця призначення. Що потрібно врахувати при використанні автокрісла на борту:

Узгодьте політику авіакомпанії щодо дитячих утримувальних систем.

Дотримуйтесь інструкцій виробника з встановлення.

Прокладіть ремінь безпеки літака через спеціальні напрямні на автокріслі.

Закріпіть усі ремені надійно. Стандартні прив'язні ремені не можна використовувати під час польоту.

Які є ще новинки на тему сімейних подорожей варто почитати?