Вініус Коста живе у Парижі й іноді дратується через велику кількість галасливих туристів та завищені ціни. Саме тому він розсекретив Travel Off Path місто, якого ще не торкнувся масовий туризм.

Де у Франції є місто, яке називають "прихованою перлиною"?

У центральній частині Франції розташовані місто та однойменний муніципалітет Клермон-Ферран. Панорама цього міста просто вражає – на тлі коричневих дахів та гірської місцевості височіє чорний готичний собор, гострі шпилі якого видно з кожного куточка міста. При цьому іноземних туристів у Клермон-Ферран майже немає, що дозволяє насолоджуватися атмосферою та архітектурою без зайвого галасу.

Причина, чому Клермон-Ферран залишається маловідомою локацією, полягає у його розташуванні. Річ у тому, що центральна частина Франції менш заселена, ніж північна чи південна. Немає жодного прямого швидкісного потяга, який би з'єднував Париж з Клермон-Ферраном. Саме тому і туристи приїжджають сюди менше.

Вініус Коста навіть пожартував, що це місто можна назвати "віддаленим островом".

Що відомо про Клермон-Ферран?

Як пише Lonely Planet, Клермон-Ферран розташований серед згаслих вулканів, що додає міській архітектурі особливого відтінку. До речі, саме цим і пояснюється чорний колір собору – він збудований з вулканічного каменю.

Клермон-Ферранський собор звели в самому центрі міста ще в 12 столітті. Висота його чорних шпилів, які як списи пронизують блакитне небо, становить 118 метрів. Під час Французької революції храм серйозно постраждав, але, на щастя, його вдалося реставрувати. Цікаво, що під час реконструкції був зруйнований будинок, в якому народився видатний фізик і математик Блез Паскаль.



Клермон-Ферранський собор / Фото Fabien1309, Вікіпедія

Перевагою Клермон-Феррану є його доступні ціни, які значно нижчі, ніж у Парижі. Бюджетному мандрівнику тут точно дуже сподобається. Парижанин радить обов'язково пообідати в старому ресторані Le Bistrot d'à Côté, де подають м'ясо та місцеві вина.

За словами Вініуса Кости, Клермон-Ферран точно вартує того, щоб добратися сюди з пересадками з Парижа. У його старі вузькі вулички і вражаючі гірські краєвиди складно не закохатися.

Які ще цікаві локації у світі варто відвідати?