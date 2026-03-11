Туристи приїжджають у цю долину, щоб побачити сюрреалістичні пейзажі, пройтися вузькими каньйонами та відчути тишу болівійських гір. Детальніше про унікальну долину розповідає Lonely Planet.

Що відомо про Долину Духів у Болівії?

Долина Духів розташована неподалік від центру Ла-Паса. Попри близькість до мегаполіса, місце виглядає абсолютно диким і віддаленим. Усього за пів години дороги від міського шуму відкривається пейзаж, який нагадує декорації до науково-фантастичного фільму.

Це частина передгір'я Анд розташована на висоті близько 4000 метрів над рівнем моря. Через таку висоту повітря тут досить розріджене, тому туристам варто враховувати можливу реакцію організму на гірську місцевість – навіть найлегша прогулянка може бути складною.

Долина простягається на 25 кілометрів квадратних і має низку пішохідних стежок, кожна з яких відрізняється довжиною і складність. Найчастіше туристи вирушають у похід середньої тривалості, який по часу займає 4 години.

Вражаючі скелі у долині сформувалися внаслідок танення льодовиків і тисячолітньої ерозії. На відміну від більш популярних місць Болівії, тут відносно мало туристів. Це дозволяє спокійно гуляти та фотографувати пейзажі.

Чому долина має таку назву?

Є кілька версій, чому це місце назвали саме так. По-перше, гострі скелі нагадують примар, а місцеві називають їх "скам'янілими душами", які не знайшли спокою. По-друге, вітер, який проходить між скелями, видає дуже тужливі звуки – наче завивання привидів.



Долина Духів у Болівії / Фото @maluveltze

Що треба знати туристам, які хочуть побачити Долину Духів?

Подружня пара, яка подорожує світом і веде свій блог Hobles On The Go, дала кілька важливих порад для туристів після того, як відвідала болівійську Долину Духів.

Дістатися долини з Ла-Паса можна мікроавтобусом з позначкою Mallasa або Jupapina. Їхати доведеться близько 30 – 40 хвилин. На таксі буде швидше і ближче до початку стежки, але заплатити треба трохи дорожче. Також можна вирушити у долину у складі екскурсії з гідом.

Долина розташована високо, тому спершу варто провести кілька днів у Ла-Пасі, щоб організм звик.

Обов'язково візьміть сонцезахисний крем і капелюх, бо сонце тут світитиме сильніше.

Болівія відома соляними пустелями та горами, а Долина Духів залишається одним з непопулярних, але дуже атмосферних місць країни. Саме тому її можна вважати справжньою прихованою перлиною поблизу столиці.

