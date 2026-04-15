Видання Travel Off Path звернула увагу на кілька європейських міст, які завдяки таким туристам почали переживати туристичний підйом.

Та попри те, що ці напрямки б’ють рекорди за кількістю відвідувачів, вони досі не стали «жертвами» соцмереж, тому в них можна залюбки насолодитися містом без черг і натовпів.

Які європейські міста набирають популярності?

Вроцлав

Чомусь Польща для багатьох туристів досі асоціюється із Варшавою, проте Вроцлав нічим не гірше місто. Він залишався в тіні популярних напрямків, але вже зараз набирає популярності й входить до числа найвідвідуваніших міст країни.

Місто легко впізнати за кольоровими фасадами та красивими мостами. Мандрівники відзначають, що тут приємно дивує співвідношення ціни та якості відпочинку.



Єреван

Вірменія починає по-трохи відкриватися світові як туристичний напрямок з глибокою історією. Найкраще почати знайомство з Єревана, яке називають "рожевим містом" через характерний колір будівель.

У місті поєднується старовинна атмосфера й сучасний ритм життя із затишними кав’ярнями. Єреван доступний за цінами, смачний у гастрономічному плані та спокійний, ніж багато інших столиць.



Геттінген

Більшість німецьких міст переповнені, тож туристи почали звертати увагу на менш відомі напрямки. Це місто довгий час залишалося "таємницею", але зараз інтерес до нього стрімко зростає.

Мандрівників приваблює середньовічний вайб Геттінгема, вузькі вулички з фахверковими будинками й жива атмосфера. Тут можна легко відчути класичну Німеччину, яку важко віднайти в популярних мегаполісах.



Копенгаген

Це місто стабільно притягує мандрівників. Інтерес до нього зростає з настанням весни, оскільки потік мандрівників швидко збільшується. Проте слід врахувати один нюанс – ціни тут досить високі, тому подорож сюди не обійдеться бюджетно.

Однак краса скандинавського міста запам’ятається назавжди. Щоб краще відчути атмосферу міста, туристам радять пізнати його сівши на велосипед.



До слова, у 2026 році Копенгаген знову очолив рейтинг найщасливішого міста у світі, пише Happy city index. Друге місто посіли Гельсінки у Фінляндії, а третє – Женева у Швейцарії. У п'ятірку увійшло місто Уппсала у Швеції та Токіо у Японії.

