Вузькі вулички, старовинні замки на пагорбах та заплутані квартали історичних центрів створюють той самий ефект, заради якого люди повертаються до Європи, пише Travel Off Path.

Саме такі місця дарують відчуття подорожі у часі. Вони справді унікальні, тому їх варто відкрити для себе.

Які є особливі міста в Європі?

Пула, Хорватія

Розташована на узбережжі Адріантики, Пула залишається в тіні популярних напрямків Хорватії, проте саме в цьому її головна перевага.

Тут поєднуються галькові пляжі з прозорою водою, а архітектура оповита венеціанським стилем – з пастельними фасадами та зеленими віконницями.

У Пулі зберігся один з найкращих амфітеатрів Європи. Епіптична арена зведена ще у І столітті майже повністю вціліла, тож всі чотири сторони споруди досі стоять.



Незвичні міста Європи, про які мало хто знає / Фото Pinterest

Луго, Іспанія

Пловдив, Болгарія

Болгарія рідко асоціюється з римською імперією, але Пловдив доводить протилежне. Колись це місто відігравало важливу роль, оскільки розташовувалося на стратегічному шляху між Адріатикою та Константинополем.

Залишки античного міста тепер можна побачити вплетені в сучасний простір. Пловдив приваблює атмосферою – брукованими дорогами, яскравими будинками та особливим затишком місць. Перлиною є греко-римський театр, що розташований на пагорбі з видом на місто.



Орінж, Франція

Місто у Провансі приховує римський театр, який дивом зберігся до наших днів. Сцена та задня стіна залишилися практично недоторканими, а висота у 37 метрів вражає масштабами.

Об’єкт входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та вважається одним з найкраще збережених римських театрів у світі.



Равенна, Італія

Колись вона була столицею Західної Римської імперії, тож сліди цього минулого відчутні на кожному кроці.

Місто славиться базиліками VI століття, що прикрашені мозаїками, які збереглися донині. У базиліці Сант-Аполлінаре-Нуово можна побачити цикл з 26 мозаїк, які ілюструють події Нового Заповіту.



