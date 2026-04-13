Його медина, старе місто, досі живе так, ніби минуло не 13 століть, а 13 років. З посиланням на travelandtourworld.com розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Від мечеті до хмарочоса: Рабат – столиця Марокко, яку повинен побачити кожен

Місто, де можна заблукати назавжди: що приховують лабіринти Феса у Марокко?

Фес – найдавніше з чотирьох "імперських міст" Марокко, його заснував Ідріс I у 789 році, а вже у 808 його син Ідріс II розширив місто, залучивши тисячі андалузьких і туніських переселенців. Саме вони сформували унікальний архітектурний і культурний характер Феса.

У 859 році тут відкрили університет аль-Карауїн – найстаріший університет у світі, що працює безперервно й досі приймає студентів. У 1981 році медина Феса (старе місто – Фес-ель-Балі) здобула статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як найбільш повністю збережене середньовічне ісламське місто на планеті.

Медина загалом займає 300 гектарів, на яких розляглися понад 9 тисяч взаємопов'язаних вулиць і провулків. І це найбільша безавтомобільна міська зона у світі. Деякі вулиці такі вузькі, що двоє людей там ледве розминуться – до 60 сантиметрів.

Єдиний спосіб доставляння товарів у глибину медини – осли й ручні візки, які й сьогодні є тут основним транспортом. І, звісно, орієнтуватися у місті без путівника чи місцевого гіда практично неможливо – ба навіть мешканці інших кварталів визнають, що у чужих провулках губляться.

Ще цікаво, що у медині 14 головних воріт, сотні мечетей, медресе і фонтанів. Найвідоміша пам'ятка – дубильня Чуара, одна з найстаріших у світі, і шкіру тут досі вичиняють за середньовічними технологіями у кам'яних чанах із барвниками. І ще популярне місце – Медресе Бу-Інанія XIV століття з різьбленим деревом, мармуром і мозаїкою зеліджа.

Попри консервативний характер, Фес активно розвивається як туристичний магніт, про що вказують на born2invest.com. У 2024 році регіон Фес-Мекнес прийняв під 2 мільйони туристів, а 2025 став рекордним за відвідуваністю завдяки Міжнародному сільськогосподарському шоу та Фестивалю сакральної музики.

У 2026 році Фес хоче навіть потіснити Марракеш як найпопулярніше туристичне місто Марокко. Тож можете йому в цьому допомогти своїми гостинами, тільки зверніть увагу, що найкращий час для цього – весна й осінь (влітку температура у медині через щільну забудову може сягати 40 градусів, а взимку надто дощить).

Які ще цікаві туристичні магніти Африки варто відвідати у 2026 році?