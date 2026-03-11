Арабська архітектура Рабату поєднується з французьким шармом, а океан додає місту особливої родзинки, пише Daily Mail. Весна – один з найкращих періодів, щоб познайомитися з краєвидами міста.

Чим вражає Рабат?

Медина Рабата входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Старе місто приваблює мандрівників яскравими базарами та лабіринтом вузьких вулиць, де розташовані крамниці з сувенірами та виробами ручної роботи.

Особливу атмосферу медини створює берберська цитадель – касбі, де переплітаються провулки, площі й тераси. Традиційні білі та кобальтові марокканські стіни довершують цікаві дерев’яні двері, коти, апельсинові дерева й невеликі фонтани.

Однією з головних історичних пам’яток є вежа Хассана – мінарет XII століття. Він мав стати частиною найбільшої мечеті у світі, але будівництво зупинилося після смерті султана Якуба аль-Мансура.

На березі річки розташований інший масштабний архітектурний проєкт – Великий театр, створений за проєктом архітекторки Захи Хадід. Це найбільший театр на континенті, а його форми нагадують Сіднейський оперний театр.

Важливою культурною локацією є Музей сучасного мистецтва імені Мохамеда VI. У цій білосніжній будівлі представлені роботи митців Марокко та інших країн світу.

Рабат вважається одним із найзеленіших міст Марокко завдяки великій кількості парків і садів. Серед найвідоміших – андалузькі сади в касбі та сад Ессай, які створюють прохолодні оази серед міської забудови.

Популярним місцем для прогулянок є ліс Ібн-Сіна, в якому ростуть евкаліпти і сосни. Цей лісопарк – тихий природний куточок в самому серці міста. Неподалік від Рабата розташовані природні заповідники й озера, де можна побачити перелітних водоплавних птахів.

А от любителі моря знайдуть для себе тут багато можливостей для відпочинку. Піщані пляжі тягнуться на південь в бік Касабланки. Тут можна прогулятися набережною, кататися верхи вздовж океану або спробувати серфінг чи катання на гідроциклі. Особливо приємно гуляти Рабатом навесні, коли температура тримається в межах 21 – 24 градусів тепла.

І хоч Рабат залишається поза увагою туристів, столиця Марокко здатна приємно здивувати. Тут вдало поєдналася історія, океанські краєвиди й сучасне міське життя.

Куди ще поїхати в Марокко?

Туристи крім Рабату можуть відвідати красивий Марракеш, що відомий своїми "ріадами", які втілюють мусульманське бачення раю з мозаїкою та мавританською архітектурою, пише Express. Туристка Шанайя Кінг-Сойза описує Марракеш як ідеальне місце для відпочинку з унікальними враженнями від пустелі, хамаму та міських екскурсій.

