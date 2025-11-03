У Єгипті відкрили археологічний музей, зведення якого тривало понад 20 років. Щоб дізнатись більше деталей, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Що відомо про відкриття Великого музею в Єгипті?

Поруч із Великою пірамідою Хуфу в Гізі Єгипет відкрив Великий єгипетський музей (GEM) 1 листопада 2025 року. Це грандіозний проєкт, який називають культурною перлиною сучасності. Його будівництво тривало понад 20 років, і сьогодні – це найбільший археологічний музей у світі.

У його колекції близько 100 тисяч артефактів, що охоплюють понад сім тисячоліть історії країни: від додинастичних часів до грецької та римської епох. Як виглядає Великий єгипетський музей / фото Getty

Що цікавого побачити у Великому єгипетському музеї?

Головна принада GEM – повна колекція скарбів з гробниці фараона Тутанхамона, вперше представлена разом із часу її відкриття археологом Говардом Картером. Серед експонатів: золота маска, трон і колісниці. Також у музеї можна побачити похоронний човен Хуфу віком понад 4500 років, 3200-річний обеліск і величну статую Рамсеса 2.

Комплекс займає понад 500 тисяч квадратних метрів – це приблизно, як 70 футбольних полів. Його фасад прикрашено ієрогліфами та напівпрозорим алебастром, а через велике панорамне вікно відкривається вид на піраміди Гізи.

Музей всередині / фото Getty

Ідею створення музею запропонували ще у 1992 році, будівництво розпочали у 2005-му. Загальна вартість проєкту сягає 1,2 мільярда доларів, а очікується, що його щороку відвідуватимуть до 8 мільйонів туристів.

Адреса розташування: район Аль-Харам, мухафаза Гіза 3513204, Єгипет.

Які цікаві місця відвідати у Єгипті?

1. Ринок Ата (Ata Bazar)

Як пише Tripadvizor, це один із найвідоміших ринків Єгипту, де можна знайти все: від спецій і тканин до сувенірів та традиційних виробів. Відвідувачів вражає яскрава атмосфера, колоритна торгівля та можливість відчути справжнє місцеве життя.

2. Парк "Міні Єгипет"

Це унікальний парк мініатюр, де можна побачити зменшені копії найвідоміших пам'яток Єгипту: від пірамід Гізи до храму Абу-Сімбел. Відвідувачі мають змогу "обійти весь Єгипет" менш ніж за годину.

Міні Єгипет / фото Kispassage

3. Луксорський музей

Музей у Луксорі демонструє знахідки з храмів і гробниць Фів, серед яких мумії фараонів та чудово збережені статуї богів. Експозиція особлива сучасним оформленням і підсвіткою, що створює атмосферу давнини.

