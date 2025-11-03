Мовиться про Церкву святих Ольги і Єлизавети. І 24 Канал із посиланням на "Фотографії Старого Львова" розповість про неї докладніше.
Храм Ольги і Єлизавети: цікавинка про орган та що ще слід знати про цю перлину Львова?
Церкву Ольги та Єлизавети звели за проєктом львівського архітектора Теодора Тальовського, з високими шпилями, вітражами та красивим скульптурним оздобленням. Саме ця церква часто стає першою пам'яткою, яку бачать гості Львова, що прибувають до міста через залізничний вокзал.
Храм цей збудували у неоготичному стилі у період з 1904 по 1911 роки. Він посів особливе місце в історії культури Галичини, і не тільки завдяки своїй архітектурній величі, але й, до прикладу, через наявність у ньому органу.
У 1920-х роках тутешній орган тут вважали одним із найкращих у Галичині. Орган під назвою "Ґранд" був одним із найбільших музичних інструментів у Львові того часу та визначною культурною пам'яткою, що значною мірою символізувала розквіт міста міжвоєнного періоду.
Орган встановили у 1926 році й він став справжньою гордістю костелу Святої Єлизавети (сьогодні назва храму – Святих Ольги та Єлизавети, Українська греко-католицька церква). На жаль, драматичні події, що трапилися протягом XX століття, спричинили часткове руйнування органа і самої споруди.
Як зазначено на сайті "Храму Святих Ольги і Єлизавети", важких пошкоджень костел зазнав у 1939, коли на вежі гітлерівська авіація знищила спостережний пункт поляків. Трохи згодом бомба влучила у будинок навпроти, і уламки також завдали руйнувань костелу.
У час радянської окупації будівлю використовували як склад, а орган фактично знищили. Частину розікрали, частина через відсутність догляду набула занедбаного стану.
Проте вже з кінця 1980-х років храм активно відновлювали, а з 2010-х почали реставрувати орган. Споруда зберегла своє історичне і культурне значення до сьогодні та продовжує виконувати роль важливого релігійного центру Львова та мистецького простору.
А які ще красиві туристичні магніти Львова варто побачити?
Палац Потоцьких. Це одна з найгарніших неоготичних споруд міста, яка зараз є музеєм, що зберігає унікальні колекції мистецтва. Щороку комплекс привертає тисячі туристів та проводить багато цікавих масових заходів.
І як не згадати про каплицю Боїмів. Це одна з найвідоміших сакральних споруд Львова, приклад ренесансної архітектури у самому центрі міста. Вона славиться унікальним фасадом зі скульптурами та прикрасами, що створюють неповторний образ і притягують туристів.
Також варто глянути на театр імені Марії Заньковецької. Цікаво, що колись це була найдорожча споруда міста – через складність будівництва на болотистому ґрунті, яке вимагало використання 16 тисяч дубових колод для фундаменту.