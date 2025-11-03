Мовиться про Церкву святих Ольги і Єлизавети. І 24 Канал із посиланням на "Фотографії Старого Львова" розповість про неї докладніше.

Храм Ольги і Єлизавети: цікавинка про орган та що ще слід знати про цю перлину Львова?

Церкву Ольги та Єлизавети звели за проєктом львівського архітектора Теодора Тальовського, з високими шпилями, вітражами та красивим скульптурним оздобленням. Саме ця церква часто стає першою пам'яткою, яку бачать гості Львова, що прибувають до міста через залізничний вокзал.

Храм цей збудували у неоготичному стилі у період з 1904 по 1911 роки. Він посів особливе місце в історії культури Галичини, і не тільки завдяки своїй архітектурній величі, але й, до прикладу, через наявність у ньому органу.

У 1920-х роках тутешній орган тут вважали одним із найкращих у Галичині. Орган під назвою "Ґранд" був одним із найбільших музичних інструментів у Львові того часу та визначною культурною пам'яткою, що значною мірою символізувала розквіт міста міжвоєнного періоду.​

Орган встановили у 1926 році й він став справжньою гордістю костелу Святої Єлизавети (сьогодні назва храму – Святих Ольги та Єлизавети, Українська греко-католицька церква). На жаль, драматичні події, що трапилися протягом XX століття, спричинили часткове руйнування органа і самої споруди.

Як зазначено на сайті "Храму Святих Ольги і Єлизавети", важких пошкоджень костел зазнав у 1939, коли на вежі гітлерівська авіація знищила спостережний пункт поляків. Трохи згодом бомба влучила у будинок навпроти, і уламки також завдали руйнувань костелу.

У час радянської окупації будівлю використовували як склад, а орган фактично знищили. Частину розікрали, частина через відсутність догляду набула занедбаного стану.

Проте вже з кінця 1980-х років храм активно відновлювали, а з 2010-х почали реставрувати орган. Споруда зберегла своє історичне і культурне значення до сьогодні та продовжує виконувати роль важливого релігійного центру Львова та мистецького простору.

