У "Медіацентр Україна" представили VR KOLO – першу в Україні мережу музеїв у віртуальній реальності, яка об'єднала п'ять музейних закладів з різних регіонів у єдиний цифровий простір. Щоб дізнатись більше деталей, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на MediaCenterUkraine.

Яка мета нового проєкту VR KOLO?

17 жовтня у "Медіацентр Україна" презентували VR KOLO – першу в Україні мережу музеїв у віртуальній реальності. Вона об'єднала п'ять музеїв з різних регіонів у єдиний цифровий простір, і тепер будь-хто може за кілька секунд "переміститися" між Черніговом, Хортицею, Охтиркою, Прилуками та Дубном, одягнувши VR-шолом. Це не просто технологія, а цілий проєкт, який поєднує культуру, освіту та інновації, реалізований за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві з Forward Inc. та БО "Фонд розвитку музеїв".

Як зазначає TeamViewer, віртуальна реальність – це технологія, яка дозволяє занурюватися у комп'ютерне середовище та взаємодіяти з ним у реальному часі. Вона створює інтерактивний досвід, допомагає візуалізувати складні концепції та досліджувати віртуальні світи, з'єднуючи навіть різні простори, як у Метавсесвіті.

VR KOLO допомагає зберегти і відновити культурну спадщину, яка постраждала під час війни. Оцифровані артефакти повертаються до життя з автентичними текстурами, голосами, світлом і музикою.

VR KOLO – це спосіб зберегти й повернути спадщину до життя, зробити музей місцем дії, а не лише споглядання. Ми створюємо сталу інфраструктуру, яка працюватиме щодня та оновлюватиметься новими виставками. Це нова музейна культура, де спадщина стає живою, доступною і об'єднуючою,

– розповідає Антон Шинкарук, голова ГС "Центр цифрової історії".

До мережі вже підключені: Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів Стародавній", Національний заповідник "Хортиця", Охтирський міський краєзнавчий музей, Прилуцький краєзнавчий музей і Державний історико-культурний заповідник міста Дубно. Кожен отримав окрему віртуальну екскурсію з урахуванням своїх колекцій і локальних історій. Вже представлено понад 120 цифрових експонатів, які можна роздивитися максимально близько, а найтендітніші деталі навіть "взяти в руки".

Проєкт VR KOLO / фото з інстаграму @vrkolo

Кожна VR-зона працює постійно, а команди музеїв самостійно адмініструють і оновлюють контент. Це не тимчасова інсталяція чи фестивальна експозиція, а стійка модель розвитку, що дозволяє музеям інтегрувати віртуальні екскурсії у повсякденну роботу та робить культурну спадщину доступною у цифровому форматі для всіх відвідувачів.

VR KOLO важливий не тільки як технологія: для держави – це інструмент модернізації музеїв під час війни, для регіонів – спосіб підсилити туристичну привабливість і локальну ідентичність, для суспільства – міст між минулим і майбутнім, а для міжнародних партнерів – зрозумілий формат підтримки з вимірюваним результатом.

Команда проєкту анонсувала плани щодо розширення мережі та готовність до співпраці з музеями, громадами, освітніми установами та донорами. Мета проєкту полягає в тому, щоб VR-простір став звичною частиною роботи кожного українського музею, незалежно від його розташування.

