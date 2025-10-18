Тут понад століття тому відкрився один із перших кінотеатрів міста – "Сфінкс". 24 Канал із посиланням на "Центр міської історії" розповість про нього докладніше.

У якому будинку на Хмельницького у Львові був легендарний кінотеатр "Сфінкс"?

Кам'яницю, де відкрили у Львові кінотеатр "Сфінкс", збудували у 1912 – 1913 роках. І майже одразу видали першу ліцензію на діяльність та організували відкриття – у січні 1913.​

Під цією екзотичною назвою кінотеатр працював з 1913 по 1918, потім продовжив діяльність у 1926 – 1933, але з іншим іменем. Зрештою, він неодноразово змінював його та власників – у різні роки тут були кінотеатри "Мева", "Адрія", "Імені 17 Вересня".

Остання назва, до слова, сталінська – у цю дату 1939 року радянські війська вдерлися у Польщу, долучившись до гітлерівців. І, відповідно, загарбали Захід України.

З 1949 року закладу дали вивіску "Імені Богдана Хмельницького". У 1990-х, вже за Незалежності, він також працював, але його репертуар формували переважно фільми індійського виробництва. Десь у 2007 році міська рада вирішила ліквідувати кінотеатр. Далі приміщення здебільшого пустувало.

До слова, як зазначає портал tvoemisto, до повномасштабного вторгнення Львівська міськрада планувала відновити в будинку кінотеатр, навіть погодила інвестиційний проєкт. А проте наразі будівля перебуває у приватних власників, які планують реставрацію.

Ще сотню років тому тут був кінотеатр у Львові: дивіться відео Expandyourknowledge2018

Загалом, це чотириповерхова будівля площею у приблизно 500 "квадратів", і вона є пам'яткою архітектури місцевого значення. Про те, що тут був кінотеатр, знають переважно поціновувачі історії міста. А проте споруда залишається частиною історичної спадщини Львова.

