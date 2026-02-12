Львівська гідеса Олена Дворкіна поділилися готовою ідеєю для побачення у Львові – вона назвала маршрут, який ідеально підійде для закоханих пар.

Куди піти у Львові на День святого Валентина?

Дворкіна радить почати романтичну прогулянку з Будинку вчених – розкішної необарокової будівлі кінця 19 століття. Колись тут працювало шляхетне казино, а згодом це було місце проведення балів. Інтер'єр досі нагадує кадри з історичного фільму. До слова, у Будинку вчених знімали популярний серіал "Кава з кардамоном".

Як зазначено на офіційному сайті Будинок вчених, шляхетну будівлю звели у 1898 році за проєктом австрійського архітектурного бюро "Гельмер і Фельнер".

Після екскурсії Будинком вчених прогуляйтеся до Площі Ринок. Гідеса радить пообідати в закладі Biblioteka, де до Дня закоханих можна скуштувати піцу у формі серця. Після романтичних посиденьок за планом експертки – ще одна локація. Вона радить завітати у Королівську кам'яницю на Площі Ринок та Італійський дворик.

Колись тут була резиденція короля Яна ІІІ Собеського, який відомий своєю ніжною історією кохання.

Любов короля до дружини Марисеньки була справжньою рідкістю для монархів того часу. За роки шлюбу дружина подарувала йому 13 дітей. Сам Ян до останнього писав їй ніжні листи з походів, у яких сумував за коханою і радився з нею навіть у державних справах,

– розповіла Дворкіна.

Де ще можна відсвяткувати День святого Валентина?

Для тих, хто планує коротку мандрівку з коханою людиною, ми підготували підбірку з небанальними напрямками. Наприклад, День закоханих можна провести у середньовічному замку Радомишль на Житомирщині. Тут на пари чекають антуражні номери, в яких можна відчути себе аристократами з минулих століть.

Тим, хто шукає духовності, варто завітати у містечко Самбір на Львівщині. Тут у храмі Різдва Пресвятої Богородиці зберігаються мощі святого Валентина, які привезли з Італії. Щороку 14 лютого їх виставляють у центрі храму, щоб закохані могли підійти ближче.