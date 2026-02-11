До прийдешнього Дня святого Валентина 24 Канал розповідає про 5 цікавих локацій в Україні, де можна провести це свято.

Куди поїхати в Україні на День святого Валентина?

Самбір

У Самборі на Львівщині зберігається унікальна реліквія – мощі святого Валентина, якого вважають покровителем всіх закоханих. Як пише LB, мощі святого, а саме частину черепа і кістки, привезли з Італії у містечко на Заході України в 1759 році. Нині не багато міст світу можуть похвалитися такою реліквією, але вона є тут, в Україні, в храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Щороку, 14 лютого, саркофаг з мощами виставляють в центрі храму, аби закохані могли підійти до нього і попросити благословення.

Мощі святого Валентина у церкві на Львівщині / Фото Лесі Федів

Одеса

Що може бути романтичнішим за побачення у ресторані на березі моря? Одеса – це, мабуть, найкраще місто для романтики. Прогуляйтеся з коханою людиною набережною, заплануйте похід в Оперний театр, а після цього відправтеся на вечерю в один з ресторанів. Така поїздка точно залишить приємні спогади на все життя.

Щоправда, з огляду на українські реалії, варто бути обережним через можливі російські обстріли.

Радомишль

На Житомирщині є приватний музейний комплекс "Замок-музей Радомишль", де можна потрапити у справжнє середньовіччя. На території комплексу працює не лише музей, а й готель, в якому можна відчути себе аристократами з минулих століть. Номери розташовані просто у замку, тож відвідувачі можуть повністю зануритися в унікальну атмосферу.

Вікенд у замку та відвідування різних майстер-класів й екскурсій на його території стане справжнім перезавантаженням. Ідеальна тиша створює відчуття ніби час зупинився і ви можете цілу вічність насолоджуватися своїм коханням.

Один з антуражних номерів у готелі в замку Радомишль: відео

Чернівці

Чернівці – це чудове місто для Дня закоханих завдяки своїй камерній атмосфері й відчуттю старої Європи. Тут можна блукати удвох вузькими вуличках, милуючись австрійською архітектурою.

Прогулянка Резиденцією митрополитів Буковини і Далмації додасть побаченню особливої величі й романтики. Місцеві кав'ярні створені для довгих розмов за чашкою кави або келихом вина. А вечір у Чернівцях дарує рідкісне відчуття затишку, коли здається, що місто існує лише для вас двох.

Буковель

У Буковелі на День святого Валентина можна поєднати активний відпочинок та релакс. Після дня насиченого катання на лижах чи сноуборді заплануйте похід у спа з видом на гори, а також парний масаж. Це дозволить повністю розслабитися та ще більше зблизитися. Ввечері можна завітати в ресторан, де гратиме жива музика, і обговорити ваш насичений день вдвох.

Яке місто вважають найромантичнішим у світі?

У новому рейтингу найромантичніших місць світу, який склали на основі відгуків пар, на першому місці опинилося містечко Церматт біля гірськолижного курорту Маттергорн у Швейцарії. Тут замість автомобілів – кінні екіпажі та витяги. Пари високо оцінили Церматт через його вражаючі краєвиди на Альпи, якими ще приємніші насолоджуватися вдвох.