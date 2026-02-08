Сьогодні, 8 лютого, день руки та серця. І якщо ви давно шукали найромантичніші місця України, де можна провести особливе побачення або навіть зробити пропозицію, ми допоможемо вам у цьому з допомогою публікації solo_trip_based.
Дивіться також Де розташована "Рівненська Ісландія", яка заворожує красою природи
Де в Україні розташовані найромантичніші локації?
- Тунель кохання (Рівненська область)
Тунель кохання – одне з найромантичніших місць України, яке символізує справжні почуття та долю. Природний зелений коридор створює атмосферу усамітнення, тиші й чарівності, тому момент пропозиції тут виглядає особливо щирим і казковим.
Як виглядає тунель кохання: дивитись відео
- Озеро Синевир
Озеро Синевир у Карпатах асоціюється з вічністю, спокоєм і глибоким коханням. Тут панує тиша й гармонія з природою, а пропозиція руки та серця на березі озера стає символом чистих і серйозних намірів.
- Карпати
Карпати ідеально підходять для пар, які цінують свободу, природу та спільні пригоди. Гори уособлюють силу, надійність і довгий шлях разом, тому пропозиція серед гір виглядає особливо змістовною та емоційною.
- Фортеця у Кам'янці-Подільському
Старовинна фортеця у Кам'янці-Подільському створює атмосферу позачасової романтики та величі. Кам'яна архітектура й історичний дух міста роблять пропозицію глибокою та символічною.
Фортеця у Кам'янці-Подільському / фото "Карпатіум"
- Гора Говерла
Говерла – найвища вершина України й дуже символічне місце для пропозиції руки та серця. Це момент досягнення спільної мети, коли ви разом підкорюєте вершину й обіцяєте підтримувати одне одного на всіх життєвих висотах.
- Панорамні вершини Карпат
Карпатські вершини з панорамними краєвидами дарують неймовірні емоції та відчуття свободи. Пропозиція на тлі гір і неба стає по-справжньому незабутньою й перетворюється на спогад на все життя.
Дивіться також Цей розкішний костел залишається у тіні Підгорецького замку, а дарма
А які міста підходять для романтичних подій?
Львів
Затишний Львів зачаровує з першого кроку: старовинна архітектура, кав'ярні на кожному кутку та особливий настрій, який робить кожне побачення по-справжньому особливим, пише Doba.ua.
Романтичний Львів / фото Taras Hipp
Івано-Франківськ
Це місто для тих, хто цінує простоту й щирість. Контрастний Івано-Франківськ дарує відчуття близькості та тепла, яке так пасує закоханим.
Одеса
Місто біля моря, де кохання поєднується з усмішкою. Одеса створена для прогулянок уздовж узбережжя та розмов до світанку.
Які є ще гарні локації світу?
Романтика не лише у Парижі, тому експерти назвали 19 найкрасивіших місць світу. Наприклад, Ніагарський водоспад є найпопулярнішим водоспадом у світі, щорічно його відвідують близько 22,5 мільйона туристів, що робить його однією з топ-5 туристичних пам'яток планети.
Або ж, дізнайтесь про гарні локації Києва, де можна зробити естетичні фото. Одними з них є наступні адреси: Вулиця Рейстарська, 28; "Осtо Tower", вулиця Мечникова, 5; "The Naked Room", вулиця Рейтарська, 21.