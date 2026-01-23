Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Dudewhoisalin.

Де у Києві можна зробити гарні фото?

  • Вулиця Рейстарська, 28;
  • "Осtо Tower", вулиця Мечникова, 5;
  • "The Naked Room", вулиця Рейтарська, 21;
  • Вулиця Ольгинська, 6;
  • Вулиця Липинського, 5;
  • "Bakehouse", вулиця Межигрська, 82;
  • Вулиця Антоновича 4/6;
  • "Публіцист", вулиця Січових Стрільців, 25;
  • Вулиця Рейтарська, 17;

Також у публікації сторінки Vikaryndia ми знайшли ще декілька естетичних місць для ваших фото:

  • Вулиця Івана Мазепи, 1;
  • Вулиця Межигірська, 9;
  • Провулок Тараса Шевченка, 3;

Що цікавого побачити у Києві?

  • Ми вже розповідали про будинок-обманку у Києві. Будинок на Трьохсвятительській, 11 має різну кількість поверхів залежно від того, з якої вулиці на нього дивитися. Це через розташування на схилі. А ще у будинку є лабіринт переходів і сходів, і поруч розташована "Людина, що проходить крізь стіну".

  • Або ж, дізнайтесь, де погуляти у Києві. Наприклад, Контрактова площа – це історичний центр Подолу, відомий ярмарками та старовинною архітектурою. Тут поєднуються атмосфера старого Києва, затишні кав'ярні та важливі культурні об'єкти. І, звичайно, Золоті ворота – середньовічна оборонна брама Києва, збудована за часів Ярослава Мудрого. Це символ давнього міста та одна з найвідоміших історичних пам'яток країни.