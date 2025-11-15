Залишайтесь з нами та читайте всі цікаві подробиці від 24 Каналу з посиланням на сторінку тревел-блогерів Kyiv_love_live.

Які локації Києва є популярними серед туристів?

1. Контрактова площа

Це історичний центр Подолу, відомий ярмарками та старовинною архітектурою. Тут поєднуються атмосфера старого Києва, затишні кав'ярні та важливі культурні об'єкти.

2. Поштова площа

Одне з найстаріших місць столиці біля Подолу, яке відкриває вид на Дніпро. Поруч канатна дорога, річковий вокзал і популярні прогулянкові маршрути.

3. Золоті ворота

Середньовічна оборонна брама Києва, збудована за часів Ярослава Мудрого. Це символ давнього міста та одна з найвідоміших історичних пам'яток країни.

Як пише Gazeta.ua, цікаво знати, що руїни Золотих воріт понад 80 років залишались під землею, допоки у 1832 році археолог Кіндрат Лохвицький не ініціював їхні розкопки.

Колись це була головна брама Києва, крізь яку жодному загарбнику так і не вдалося прорватися. Навіть війська хана Батия у 1240 році частково зруйнували ворота, але увійшли до міста зовсім з іншого боку через Печерські ворота.

У 1648 році біля Золотих воріт кияни урочисто вітали Богдана Хмельницького після його перемоги під Жовтими Водами.

Золоті ворота / фото "Велика Епоха"

4. Хрещатик

Головна вулиця Києва, де завжди вируює життя. Відомий архітектурою післявоєнного модернізму, магазинами, заходами та атмосферою великого міста.

5. Костел Святого Миколая

Неоготичний храм початку 20 століття, який вражає гострими вежами та деталізованим декором. Усередині часто проходять концерти органної музики.

Костел Святого Миколаю / фото "ТиКиїв"

6. Володимирська гірка

Парк на високому дніпровському схилі, який відкриває один із найкращих панорамних краєвидів Києва. Тут стоїть пам'ятник Володимиру Великому та починається популярний пішохідно-велосипедний міст.

