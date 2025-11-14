Мовиться про Розтоки у Путильському районі Чернівецької області. І 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про нього докладніше.

Село Розтоки розкинулося серед мальовничих схилів Буковинських Карпат. Воно оточене густими лісами, стрімкими водоспадами та зеленими пагорбами, які надають цьому туристичному магніту особливого шарму й ізольованої автентичності.

Посеред мальовничого пейзажу можна також побачити старовинну триярусну дзвіницю, яку жителі шанують як символ духовності. А поруч є сучасна п'ятиверха церква. Герб і прапор села прикрашені зображенням річки Черемош та тисового дерева, що підкреслює колорит цієї буковинської локації.​

Так от, як зазначає портал castles.com.ua, у 1970 році Володимир Івасюк мандрував Карпатами та записував народні пісні. І у липні він завітав до села Розтоки, ба й привід був знаковий – зйомки фільму "Білий птах з чорною ознакою".

Саме тоді місцеві жителі розповіли Івасюку легенду про червону руту, гірське чар-зілля. З цього натхнення й з'явився остаточний варіант тексту пісні, який прозвучав 13 вересня того ж року у телеефірі. Пісні, яку знаємо та співаємо всі ми – "Червона рута".

Цікавий факт: у 1975 році Віктор Стороженко вирішив зняти фільм "Пісня завжди з нами". Софія Ротару там виконувала 6 пісень Володимира Івасюка, і для зйомок вибрали саме Розтоки.

Село ж давно стало центром збереження і популяризації місцевих традицій. Плюс величний карпатський ландшафт і багата історія приваблюють поціновувачів природи та інших туристів, які прагнуть побачити глибинну Україну поза урбаністичними маршрутами.

Розтоки дуже популярні серед фотографів, дослідників народної творчості тощо. Адже околиці тут – ідеальні місця для пішохідних екскурсій, сплавів річкою та відпочинку біля водоспадів.

