Речь идет о Розтоках в Путильском районе Черновицкой области. И 24 Канал со ссылкой на UkrainaIncognita расскажет о нем подробнее.

Здесь родилась "Червона рута": почему стоит посетить это село на Буковине с легендарной историей?

Село Розтоки раскинулось среди живописных склонов Буковинских Карпат. Оно окружено густыми лесами, стремительными водопадами и зелеными холмами, которые придают этому туристическому магниту особый шарм и изолированную аутентичность.

Посреди живописного пейзажа можно также увидеть старинную трехъярусную колокольню, которую жители почитают как символ духовности. А рядом есть современная пятиглавая церковь. Герб и флаг села украшены изображением реки Черемош и тисового дерева, что подчеркивает колорит этой буковинской локации.

Так вот, как отмечает портал castles.com.ua, в 1970 году Владимир Ивасюк путешествовал по Карпатам и записывал народные песни. И в июле он посетил село Розтоки, да и повод был знаковый – съемки фильма "Белая птица с черной отметиной".

Именно тогда местные жители рассказали Ивасюку легенду о червоной руте, горном волшебном зелье. Из этого вдохновения и появился окончательный вариант текста песни, который прозвучал 13 сентября того же года в телеэфире. Песни, которую знаем и поем все мы – "Червона рута".

Интересный факт: в 1975 году Виктор Стороженко решил снять фильм "Песня всегда с нами". София Ротару там исполняла 6 песен Владимира Ивасюка, и для съемок выбрали именно Розтоки.

Село же давно стало центром сохранения и популяризации местных традиций. Плюс величественный карпатский ландшафт и богатая история привлекают ценителей природы и других туристов, которые стремятся увидеть глубинную Украину вне урбанистических маршрутов.

Розтоки очень популярны среди фотографов, исследователей народного творчества и прочих. Ведь окрестности здесь – идеальные места для пешеходных экскурсий, сплавов по реке и отдыха у водопадов.

